Miłosza Motykę w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zapytamy między innymi o ceny prądu w nowym roku, jak wiele gospodarstw domowych otrzyma pieniądze w ramach bonu ciepłowniczego po publikacji jednoskładnikowych cen ciepła? Kiedy powstanie ustawa górnicza i poznamy nazwisko wiceministra odpowiedzialnego za polskie górnictwo? Marek Tejchman zapyta też o skargę, jaką Komisja Europejska złożyła na Polskę do TSUE za brak zaktualizowanego planu energetyczno-klimatycznego.

Wideo youtube

Nie zabraknie też pytań o hutnictwo i o to, co dalej z siedzibą Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Czy pracownikom zostaną przedłużone umowy?

Co dalej z pomocą dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Czy rzeczywiście musimy dokładać do wydobycia węgla? Co się dzieje z ustawą wiatrakową po prezydenckim wecie?

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o g. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video .