W piątek posłowie będą głosować w sprawie odebrania immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Czy polityk pojawi się w Sejmie? Czy zasadny jest wniosek prokuratury w sprawie zatrzymania i aresztowania byłego ministra sprawiedliwości? Zapytamy także o emocjonujące nagranie przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego na portalu X poświęcone Ziobrze. Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy i były wiceminister zdrowia.

Wideo youtube

Jak ratować system zdrowia i zasypać dziurę w Narodowym Funduszu Zdrowia? Czy NFZ zbankrutował? Dlaczego niektóre szpitale przekładają planowane zabiegi na 2027 rok? Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć zarobki lekarzy w publicznych placówkach. Czy medycy za dużo zarabiają? Zapytamy także o pomysł Lewicy zastąpienia składki zdrowotnej 9-proc. podatkiem dla płatników PIT i CIT.

Porozmawiamy także o zwrocie akcji w sprawie działki sprzedanej pod CPK. Czy w KOWR powinno dojść do kolejnych dymisji? Zapytamy także o niespodziewane odejście Roberta Kropiwnickiego ze stanowiska wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

