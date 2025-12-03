W jakim stanie jest rosyjska gospodarka po ponad trzech latach prowadzenia wojny? Czy Kreml stać na wojnę? Czy widać jakiekolwiek sygnały, że Rosjanie myślą o zakończeniu konfliktu? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Iwona Wiśniewska, główna specjalistka w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich.

Kreml (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

W styczniu 2026 roku o dwa punkty procentowe wzrośnie podatek VAT. Czy rosyjski rząd na gwałt szuka pieniędzy? W jakiej kondycji jest rosyjska gospodarka? Czy Moskwa dotkliwie odczuwa sankcje gospodarcze?

Zapytamy także o to na jakich warunkach Rosja mogłaby zaakceptować plan pokojowy? Czy po ostatnich rozmowach wysłanników amerykańskiego prezydenta w Moskwie zakończenie konfliktu się przybliża?

Wideo youtube

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl , aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.