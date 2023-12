Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Błażej Kmieciak – rzecznik i były przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii.

/ RMF FM

W końcu marca rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył prof. Błażej Kmieciak. Pozostał on jednak w składzie komisji. W czwartek Sejm planuje powołać przewodniczącego komisji.

Musimy uzdrowić sytuację z komisją ds. pedofilii - powiedział we wtorek marszałek Sejmu. Jego zdaniem "jest to jest hańba, że była ona unieruchomiona przez tak długi czas". Przyjdzie czas, żeby się zastanowić komu to służyło i dlaczego to zrobił, natomiast dzisiaj ona musi ruszyć do pracy i to jest nasza pierwsza odpowiedzialność - podkreślił.

O komisji

Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 roku. Komisja przyjmuje zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

W końcu lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o komisji, która m.in. wprowadziła zmiany w jej funkcjonowaniu i ułatwienia w dostępie do dokumentów. Ostatecznie jednak nie wprowadzono możliwości kar nakładanych przez sąd za nieuzasadnione nieprzekazanie komisji żądanych przez nią informacji i dokumentów. Jak informowano wówczas, podstawowym celem nowelizacji jest uzupełnienie obowiązujących regulacji, w szczególności w zakresie prowadzenia przez Państwową Komisję postępowania wyjaśniającego.