Michał Zieliński dopytywał, czy w sytuacji wojennej, kiedy Polska jest krajem przyfrontowym, powinny być podjęte działania weryfikujące rosyjskie wpływy w naszym kraju.

Jeśli chodzi o wojnę, to mamy wspólną determinację, żeby wspierać Ukrainę w walce o zwycięstwo. Ostatnio podczas szczytu G7 było bardzo jasno wypowiedziane, że wspieramy Ukrainę, jak długo to jest potrzebne. Myślę, że to jest coś, co Polska bardzo dobrze rozumie - odparła brytyjska ambasador.

Anna Clunes została również zapytana, jak rozumieć niedawną wypowiedź szefa brytyjskiej dyplomacji Jamesa Cleverlyego, że Ukraina "ma prawo do projekcji siły również na terytorium Rosji", o ile chodzi o uzasadnione cele wojskowe.

Jak stwierdziła ambasador, ta wypowiedź nie była komentarzem do ataku dronów w Moskwie. Nie mogę więcej komentować tej kwestii. Mogę tylko powiedzieć, że (w sytuacji - przyp. red.) barbarzyństwa Rosji, które ma miejsce na Ukrainie, Putin powinien natychmiast wycofać swoje siły zbrojnie. To jest nielegalna agresja i my ze swoimi sojusznikami będziemy wspierać Ukrainę do końca, do zwycięstwa - powiedziała.

Ambasador Clunes została również zapytana o kontrowersje związane ze spotem Prawa i Sprawiedliwości, w którym zostały wykorzystane obrazy z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jeśli chodzi o Auschwitz to jest to miejsce, w którym powinniśmy po prostu szanować pamięć ofiar - stwierdziła. I dodała, że "używanie sprawy holokaustu albo Auschwitz nie ma miejsca w żadnych sporach politycznych" w Wielkiej Brytanii.