"Między alkoholem a wpływem na demografię nie ma żadnej korelacji, przynajmniej nie słyszałam o tego typu badaniach" - powiedziała dr Agnieszka Fihel z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy spożycie alkoholu przez kobiety poniżej 25. roku życia, popularnie nazywane "dawaniem w szyję", ma wpływ na demografię w Polsce.

Czy spożycie alkoholu przez kobiety poniżej 25. roku życia, nazywane popularnie "dawaniem w szyję", wpływa na demografię w Polsce? Tomasz Terlikowski zauważył, że dawniej w mediach pisano, że alkohol pozytywnie wpływa na demografię.

Jeżeli wpływa pozytywnie na wzrost liczby urodzeń, to nie jest to takie zjawisko, którego byśmy sobie życzyli. Nie chodzi o to, aby zwiększać liczbę urodzeń za wszelką cenę i w każdych sytuacjach, nawet patologicznych. Chodzi o to, aby tworzyć dobre warunki do rozwoju i bezpieczeństwa rodzin, żeby one były jak najbardziej funkcjonalne - powiedziała dr Fihel.

Między alkoholem a wpływem na demografię nie ma żadnej korelacji, przynajmniej nie słyszałam o tego typu badaniach. Płodność jest domeną przede wszystkim kobiet starszych. Zjawiska patologiczne na szczęście nie są kwestią demografii - zapewniła.

W Polsce zmiany zaszły dość gwałtownie

Czy zmiana kulturowa wśród młodszych kobiet odpowiada za zmiany demograficzne w Polsce?

Oczywiście, że tak. Jest to zjawisko wskazujące na rosnącą indywidualizację, odkładanie pewnych planów rodzinnych w celu realizacji własnych potrzeb i zainteresowań, np. rozwoju kariery zawodowej. Jest to tendencja obserwowana we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, także w krajach Europy Centralnej - powiedziała dr Fihel.

W naszym kraju zmiany zachowań i postaw wobec rodziny zaszły dość gwałtownie. Nałożyły się na to pewne problemy związane z transformacja ustrojową, stąd taki głęboki spadek płodności, z którego kraje regionu od wielu lat nie są w stanie wyjść - zauważyła demografka.

Czechy sprzyjają aktywności zawodowej kobiet

Tomasz Terlikowski poruszył kwestię Czech, gdzie wskaźnik urodzeń wynosi 1,71, co w porównaniu ze wskaźnikiem 1,31 w Polsce jest dobrym wynikiem.

Ponad 50 proc. urodzeń w Czechach odbywa się poza małżeństwem. Stworzono tam warunki do zakładania narodzin, nawet jeśli nie opierają się na małżeństwie i tradycjach z tym związanych - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.

Wprowadzono pewne instrumenty polityki rodzinnej nastawione przede wszystkim na elastyczne formy zatrudnienia. Mowa tu o różnych godzinach pracy, niekoniecznie na pełen etat. Często można pracować zdalnie. To jeden z filarów tej polityki. Druga kwestia to złożone rozwiązania podatkowe, które mają na celu rozwiązać problemy z różnicami płacowymi - podkreśliła uczona z Uniwersytetu Warszawskiego.

To jest pewien paradoks w Europie. W krajach, które są za tradycyjne, skupione wokół instytucji rodziny, ta płodność jest jedną z najniższych. Z drugiej strony mamy kraje skandynawskie i Czechy, gdzie stwierdzono, że trzeba sprzyjać aktywności zawodowej kobiet. To daje efekty - tam płodność jest większa, kobietom łatwiej zdecydować się na posiadanie kolejnego dziecka - zauważyła dr Fihel.

Tomasz Terlikowski zauważył, że zarówno we Francji, jak i Rumunii wskaźnik urodzeń jest wysoki. O ile we Francji jest dość dobry system pomocy społecznej i elastyczne warunki pracy, to w Rumunii jest inaczej.

Nie wiem w jakim stopniu te statystyki odzwierciedlają rzeczywistość, biorąc pod uwagę bardzo wysoką emigrację ludzi młodych. We Francji model sprzyja różnorodności form opieki nad dziećmi - jeśli kobieta chce, może zostać z dzieckiem w domu i mieć z tego jakieś zasiłki. Jeśli chce oddać dziecko do żłobka, może to zrobić. Wybór rożnych form opieki jest bardzo szeroki i ludziom łatwiej decydować się na kolejne dziecko - podsumowała demografka.