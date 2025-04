Już 5 maja 2025 roku tysiące maturzystów w całej Polsce zasiądzie w szkolnych ławkach, by zmierzyć się z najważniejszym egzaminem w swoim dotychczasowym życiu. Matura to nie tylko przepustka na studia, ale także symboliczne zakończenie pewnego etapu edukacji. Sprawdź szczegółowy harmonogram egzaminów pisemnych i ustnych, poznaj terminy dodatkowe i poprawkowe, dowiedz się, jakie zmiany czekają maturzystów w tym roku oraz jak najlepiej przygotować się do tego wyzwania.

Matura 2025 – harmonogram, terminy egzaminów pisemnych i ustnych, wyniki, poprawki, najważniejsze zmiany / RMF FM Matura 2025 - najważniejsze daty i harmonogram Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już oficjalny harmonogram matur 2025. Egzaminy rozpoczną się tradycyjnie tuż po majówce, 5 maja, i potrwają do końca miesiąca. W tym czasie uczniowie przystąpią do egzaminów obowiązkowych oraz wybranych przez siebie przedmiotów dodatkowych. Egzaminy pisemne - szczegółowy harmonogram 5 maja (poniedziałek), godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy)

6 maja (wtorek), godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy)

7 maja (środa), godz. 9:00 - język obcy nowożytny (najczęściej angielski, poziom podstawowy)

Kolejne dni - egzaminy z przedmiotów dodatkowych, takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język polski i matematyka na poziomie rozszerzonym oraz języki obce na poziomie rozszerzonym. Egzaminy odbywają się w dwóch turach: porannej (od 9:00) i popołudniowej (od 14:00). Szczegółowy harmonogram z podziałem na przedmioty i poziomy dostępny jest na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminy ustne - terminy i zasady Egzaminy ustne z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych przeprowadzane są w terminach ustalanych indywidualnie przez szkoły, w okresie od 5 do 24 maja 2025 roku. Każda szkoła informuje swoich uczniów o dokładnych datach i godzinach egzaminów ustnych. Warto pamiętać, że do egzaminu ustnego z języka polskiego przystępują wszyscy maturzyści, natomiast do egzaminu ustnego z języka obcego - tylko ci, którzy nie mają odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka. Kto przystępuje do matury 2025? Do egzaminu maturalnego w 2025 roku przystępują absolwenci liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych II stopnia. W tym roku do matury podejdą zarówno uczniowie, którzy ukończyli szkołę w nowej formule (po reformie edukacji), jak i ci, którzy zdają egzamin w formule 2015 (absolwenci wcześniejszych roczników). Jakie przedmioty są obowiązkowe? Każdy maturzysta musi przystąpić do egzaminów z trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: język polski,

matematyka,

język obcy nowożytny (najczęściej angielski, ale można wybrać także niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski). Dodatkowo, każdy maturzysta musi wybrać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Może to być dowolny przedmiot spośród oferty egzaminacyjnej, np. biologia, chemia, geografia, historia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka, język obcy na poziomie rozszerzonym lub inny język nowożytny. Zasady zdawania matury 2025 - co się zmienia? W 2025 roku egzamin maturalny przeprowadzany jest w dwóch formułach: 2023 (dla absolwentów liceów po reformie) oraz 2015 (dla absolwentów techników i wcześniejszych roczników). Najważniejsze zmiany dotyczą przede wszystkim formuły 2023: Więcej zadań otwartych - szczególnie na egzaminie z języka polskiego i matematyki.

Nowe wymagania egzaminacyjne - dostosowane do podstawy programowej po reformie edukacji.

Obowiązkowy przedmiot dodatkowy - każdy maturzysta musi przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Brak progu zaliczeniowego na przedmiocie dodatkowym - wystarczy przystąpić do egzaminu, nie trzeba uzyskać minimalnej liczby punktów. Terminy dodatkowe i poprawkowe Nie wszyscy maturzyści mogą przystąpić do egzaminu w głównym terminie. Dla osób, które z przyczyn losowych (np. choroba, wypadek) nie będą mogły napisać matury w maju, przewidziano sesję dodatkową: Sesja dodatkowa: 3-17 czerwca 2025 r. Z kolei dla tych, którym nie uda się zdać jednego z egzaminów obowiązkowych, przewidziano termin poprawkowy: Egzaminy poprawkowe pisemne: 19 sierpnia 2025 r.

Egzaminy poprawkowe ustne: 20 sierpnia 2025 r. Aby przystąpić do poprawki, należy złożyć odpowiedni wniosek w swojej szkole w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Kiedy wyniki matury 2025? Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 roku. Tego dnia maturzyści będą mogli sprawdzić swoje rezultaty online, logując się na indywidualne konta w systemie OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej). Świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkołach tego samego dnia. Zobacz również: Matura 2025 bez tajemnic. Szef CKE uspokaja i ostrzega Jak wygląda egzamin maturalny? Przebieg i organizacjaEgzamin maturalny przeprowadzany jest w warunkach zapewniających anonimowość i równość szans. Każdy maturzysta otrzymuje kod, którym podpisuje swoje arkusze egzaminacyjne. W sali egzaminacyjnej mogą znajdować się wyłącznie osoby zdające, członkowie komisji oraz - w wyjątkowych przypadkach - obserwatorzy z ramienia OKE. Egzaminy pisemne trwają od 120 do 240 minut, w zależności od przedmiotu i poziomu. W trakcie egzaminu nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, smartwatchy ani innych urządzeń elektronicznych. Dozwolone są jedynie przybory wskazane przez CKE, np. kalkulator prosty na matematyce czy linijka na geografii. Najczęstsze pytania maturzystów - FAQ Czy można wyjść z sali podczas egzaminu? Tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. potrzeba skorzystania z toalety) i po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji. Co zrobić, jeśli zachoruję w dniu egzaminu? Należy niezwłocznie poinformować szkołę i złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. Czy można poprawiać maturę w kolejnych latach? Tak, każdy maturzysta ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu lub w kolejnych latach, jeśli nie zdał egzaminu lub chce poprawić wynik. Jakie są progi zaliczeniowe? Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu obowiązkowego (język polski, matematyka, język obcy) - zarówno pisemnego, jak i ustnego. Matura 2025 a rekrutacja na studia Wyniki matury są kluczowe w procesie rekrutacji na studia wyższe. Uczelnie biorą pod uwagę przede wszystkim wyniki z przedmiotów rozszerzonych, dlatego warto dobrze przemyśleć wybór przedmiotu dodatkowego. Warto także śledzić terminy rekrutacji na wybrane kierunki i uczelnie - większość z nich rozpoczyna się tuż po ogłoszeniu wyników matur. Matura 2025 - najważniejsze zmiany i wyzwania W ostatnich latach egzamin maturalny przeszedł szereg zmian, związanych m.in. z reformą edukacji, pandemią COVID-19 oraz nowymi wymaganiami programowymi. W 2025 roku maturzyści muszą zmierzyć się z nową formułą egzaminu, większą liczbą zadań otwartych oraz obowiązkiem przystąpienia do przedmiotu dodatkowego. To wyzwanie, ale także szansa na lepsze przygotowanie do studiów i przyszłej kariery. Gdzie szukać pomocy i informacji? Wszelkie oficjalne informacje dotyczące matury 2025, harmonogramów, wymagań egzaminacyjnych i wyników dostępne są na stronach: Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE)

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej Warto także śledzić bieżące komunikaty w mediach oraz na stronach internetowych szkół. Zobacz również: Matura 2025. Tak wygląda egzamin z angielskiego i innych języków nowożytnych