W Krakowie będzie można uzyskać dotację na ocieplenie budynków i wymianę starych, nieefektywnych pieców. Na ten cel w ciągu trzech lat przeznaczonych zostanie 50 mln zł. Radni zaakceptowali regulamin programu "Stop smog".

Smog w Krakowie / shutterstock / Shutterstock

Program jest skierowany do najmniej zamożnych gospodarstw domowych. O dotację będą mogły starać się osoby, które są właścicielem lub współwłaścicielem budynku i faktycznie w nim zamieszkują, a jednocześnie ich dochód miesięczny nie przekracza 2 tys. 189,04 zł (w gospodarstwie jednoosobowym) albo 1 tys. 563,60 zł (w gospodarstwie wieloosobowym).

Miasto planuje, że uda się przeprowadzić termomodernizację 300 budynków jednorodzinnych i wymienić 750 nieefektywnych źródeł ciepła.

Na co można uzyskać dotację? M.in. na likwidację pieców niespełniających standardów niskoemisyjnych, na przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej, termomodernizację budynku jednorodzinnego, dostęp do pompy ciepła.

Zależy nam, żeby jak najszybciej uruchomić program "Stop smog". Planujemy, że wnioski o dofinasowanie będzie można składać już w pierwszym kwartale - powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek. Jak dodała ważne jest to, że o dotację będą mogły starać się osoby, które korzystały już kiedyś ze wsparcia gminy przy wymianie pieca, ale od tego momentu minęło 10 lat.

Program "Stop smog" to kolejny etap po zawartym przez miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumieniu na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Miasto otrzyma na ten program 34,5 mln zł dofinansowania, a 15,5 mln zł to fundusze własne gminy.