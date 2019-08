Przeciętna polska rodzina wyda na wyprawkę szkolną ponad 1700 zł. Połowa ankietowanych twierdzi, że wydatki na wyprawkę są podobne jak rok temu, ale co trzeci wyda więcej. Powód to rosnące ceny i wymagania dzieci.

1718 zł wyda w tym roku na wyprawkę szkolną przeciętna polska rodzina - tak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem będzie to średnio 1388 zł, z dwojgiem - 1898 zł, a z trojgiem - 2742 zł.

Ponad połowa Polaków (51 proc.) zamierza przeznaczyć na zakupy przed nowym rokiem szkolnym tyle samo pieniędzy, co w ubiegłym roku. W przypadku ok. 30 proc. będzie to więcej, a 18 proc. wyda mniej.



Najbardziej zaskakują wysokie wydatki na podręczniki, które w szkole podstawowej są dostępne bezpłatnie. Na książki i ćwiczenia Polacy przeznaczą 15 proc. kwoty zaplanowanej na wyprawkę. Tylko w szkole podstawowej i tylko w przypadku głównych przedmiotów książki są darmowe.

Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów dodatkowych i uzupełniających rodzice musza dokupić sami. Często zdarza się też tak, że kupują drugi zestaw książek do domu - mówi Patrycja Venulet z Delloite.



Najwięcej wydamy na ubrania i buty. Druga pozycja to właśnie podręczniki. Coraz częściej kupujemy też dzieciom drobną elektronikę, komputery i usługi internetowe.



Raport Deloitte wskazuje, że rodzice rozpoczną kompletowanie wyprawki w sierpniu. W sklepach stacjonarnych mogą spędzić średnio ok. 7,4 godziny, a na zakupy w sieci przeznaczą nieco ponad 4 godziny.