Kętrzyn w Warmińsko-Mazurskiem będzie tym razem Twoim Miastem w Faktach RMF FM! Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF 24. Żółto-niebieski konwój pojawi się na miejscu już w sobotę. O lokalnych atrakcjach opowie nasz reporter Piotr Bułakowski.

W tym tygodniu mogliście też głosować na Lubaczów, Gniewkowo, Drzewicę, Reszel i Jelcz-Laskowice. Ostatecznie postawiliście jednak na Kętrzyn!

Wyniki głosowania / RMF FM / RMF FM

Do Kętrzyna zaprosił nas pan Tomasz. Zwrócił nam uwagę, na położone niedaleko miasta atrakcje: wojenną kwaterę Adolfa Hitlera i Sanktuarium w Świętej Lipce. W samym Kętrzynie warto zwrócić uwagę na bazylikę mniejszą pw. św. Jerzego, w którym znajduje się sklepienie kryształowe, oraz prezbiterium stylizowane na głowę Pana Jezusa na Krzyżu.

Odwiedzimy Kętrzyn już w sobotę. Odwiedźcie nas na miejscu - atrakcji i niespodzianek nie zabraknie! Słuchajcie też Faktów RMF FM od godziny 8.

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!

Zapraszamy!