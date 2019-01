Reszel, Drzewica, Żagań, Dąbrowa Górnicza, Borne Sulinowo, Sępólno Krajeńskie - jedno z tych miast odwiedzimy tym razem w cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM. O lokalnych atrakcjach, historiach, legendach i zabytkach opowie nasz reporter. Decyzja należy do Was! Na głosy w sondzie czekamy do czwartkowego południa.

Sępólno Krajeńskie w Kujawsko-Pomorskiem to propozycja pana Macieja. "Jako jedno z trzech miast w Polsce ma trójkątny rynek, mamy jezioro w samym centrum miasta, Kazimierz Wielki nadał naszemu miastu prawa miejskie" - pisze nasz słuchacz.

Do Drzewicy w Łódzkiem zaprasza nas pani Renata. "Mamy tor kajakowy i ruiny zamku" - pisze w zgłoszeniu na RMF24.pl. Możecie też głosować na Borne Sulinowo w Zachodniopomorskiem - z willami i piękną przyrodą. "To była baza wojsk radzieckich, militarne miasto z duszą minionych czasów" - zaznacza pan Cezary.

Sporo ciekawostek możemy odkryć w Żaganiu w Lubuskiem. Warto opowiedzieć, na czym polegała operacja "Drewniany koń", kto uciekł tunelem "Harry" i o czym jest amerykański film "Wielka ucieczka". W Żaganiu powstał też pierwszy na polskich ziemiach... piorunochron.

Reszel w Warmińsko-Mazurskiem poleca nam pan Andrzej. Wymienia: zamek biskupów warmińskich zbudowany w latach 1350-1401; zabytkowy kościół farny św. Piotra i Pawła z zabytkową wieżą widokową o wysokości 51 metrów oraz trakt pielgrzymkowy z Reszla do Świętej Lipki.

Ostatnia kandydatura to Dąbrowa Górnicza w Śląskiem. Liczne atrakcje wymienia w zgłoszeniu pan Marcin. To między innymi Muzeum Sztygarka i znajdujący się obok Park Militarno-Historyczny Reduta, w którym zgromadzono czołgi, działa i transportery opancerzone. Warto opowiedzieć też na przykład historię ławeczki Jimiego Hendrixa, odsłoniętej w 2012 roku. Można ją zobaczyć w pobliżu znanego Pomnika Bohaterów Czerwonych Sztandarów i Pałacu Kultury Zagłębia.

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!