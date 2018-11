Do Siewierza w Śląskiem pojedziemy w tym tygodniu w ramach naszego cyklu „Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. Tak zdecydowaliście w głosowaniu na RMF24.pl. Naszego żółto-niebieskiego konwoju możecie szukać na siewierskich ulicach już w najbliższą sobotę.

Ruiny gotyckiego zamku biskupów krakowskich to jedna z największych atrakcji w Siewierza w Śląskiem. Właśnie to miasto odwiedzimy już w najbliższą sobotę. Można tutaj zwiedzić również jeden z najstarszych kościołów w Polsce i spróbować specjałów lokalnej kuchni.

W zgłoszeniach na naszej stronie w sieci zachwalacie między innymi chleb, żurek siewierski czy gęsinę. Podczas naszej wizyty przekonacie się również, dlaczego na tutejszym rynku ustawiono... tańczące panny.

Wyniki głosowania / RMF FM / RMF FM

Wy decydujecie - my jedziemy!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy również na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was?

By zgłosić swoje miasto, wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie tam powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM!.