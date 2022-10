Liderka światowego rankingu Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 500 na kortach twardych w Ostrawie. Polka w meczu ćwierćfinałowym pokonała Amerykankę Catherine McNally 6:4, 6:4. O finał Świątek zagra ze zwyciężczynią starcia pomiędzy Terezą Martincovą a Jekatieriną Aleksandrową.

Iga Świątek / Tomasz Wiktor / PAP

Pierwszy set był bardzo wyrównany od początku do końca. Amerykanka jako pierwsza przełamała rywalkę, ale Świątek szybko odpowiedziała tym samym i przejęła kontrolę nad przebiegiem partii.

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęła Polka, która po przełamaniu McNally i utrzymaniu swojego podania prowadziła 3:0. Amerykanka, 151. rakieta w rankingu WTA, nie poddała się i zdołała doprowadzić do wyrównania 3:3. Po wyrównanej końcówce triumfowała Świątek, które zdołała ponownie przełamać rywalkę.

O godzinie 20:00 rozpocznie się mecz Czeszki Terezy Martincovej i Rosjanki Jekateriny Aleksandrowej. Zwyciężczyni zmierzy się ze Świątek w półfinale.

To był dopiero drugi mecz Świątek w Ostrawie, bowiem Polka na inaugurację miała wolny los. To pierwsza impreza, w której występuje po triumfie w wielkoszlemowym US Open.

Wynik ćwierćfinału gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 1) - Catherine McNally (USA) 6:4, 6:4.