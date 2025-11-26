Kacper Tomasiak i Kamil Stoch znów najlepsi z polskich skoczków w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun. W drugich zawodach, tym razem na dużej skoczni, 18-latek zajął 15. miejsce, a trzykrotny złoty medalista olimpijski - 16. Triumfował Słoweniec Anže Lanišek.

Kacper Tomasiak / Fredrik Sandberg/TT / PAP/EPA

Kacper Tomasiak skoczył 121 m i 124,5 m, zdobywając 234,3 pkt. Tuż za nim po skokach na 122,5 m i 125,5 m uplasował się Kamil Stoch. Dawid Kubacki uzyskał 119 m i 120,5 m (ukończył zawody na 28. miejscu), a Piotr Żyła - 119 m i 121,5 m (finalnie był 29.).

Paweł Wąsek uplasował się na pechowej 31. pozycji i nie awansował do finału. W pierwszej serii osiągnął 118,5 m. W kwalifikacjach odpadł Aleksander Zniszczoł.

Muszę jeszcze poprawić parę elementów w locie, ale ogólnie jestem zadowolony. Oby ten progres się utrzymywał - skomentował w rozmowie na antenie Eurosportu Kacper Tomasiak, dla którego jest to pierwszy sezon w Pucharze Świata.

Nie będę się nad sobą pastwił. Wiem nad czym muszę pracować, żeby było lepiej. Patrzę na przyszłość z optymizmem - powiedział z kolei Kamil Stoch, legenda polskich skoków narciarskich.

Triumf Anže Laniška

Na półmetku zawodów liderem był Stefan Kraft, który skoczył 133 m, ale w drugiej serii wylądował 14 metrów bliżej i spadł na dziewiątą pozycję. Austriak we wtorek triumfował na skoczni normalnej.

Słoweniec Anže Lanišek skoczył 129 m i 128,5 m, gromadząc 262,9 pkt, co dało mu zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. Drugie miejsce zajął Stefan Embacher - Austriak stracił trzy punkty do zwycięzcy po skokach na 128,5 m i 129 m. Skład podium uzupełnił Słoweniec Domen Prevc, który dwukrotnie skoczył po 129 m i otrzymał notę 258,7 pkt.

W weekend PŚ przenosi się do Ruuki

Liderem klasyfikacji generalnej pierwszy raz w karierze został słoweński skoczek, który do tej pory zgromadził 256 pkt. Na drugie miejsce spadł Stefan Kraft (234 pkt), a trzeci jest jego rodak Daniel Tschofenig - 226 pkt.

Najlepszy z Polaków - Kamil Stoch - zgromadził 73 pkt i plasuje się na 12. pozycji.

Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się od piątku do niedzieli w fińskiej Ruce. Na Rukatunturi zaplanowano dwa konkursy indywidualne.