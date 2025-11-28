​Od okazałego zwycięstwa udział w mistrzostwach świata zaczęły start reprezentantki Polski. W pierwszym meczu pokonały Chinki 36:20. Wygrana Biało-Czerwonych po pierwszej połowie wcale nie była tak, gdyż na przerwę Polki schodziły z przewagą zalewie trzech punktów.

Radość Polek po zwycięstwie nad Chinkami / PAP/Marcin Bielecki / PAP

Debiut w tegorocznym mistrzostwach świata, które wspólnie organizują Holandia i Niemcy przyszło grać Polkom w holenderskim 's-Hertogenbosch.

Do przerwy reprezentantki Polski prowadziły zaledwie trzema bramki, 15:12. Druga odsłona należała już jednak do Polek, które nie dały szans rywalkom z Azji.

Po końcowej syrenie wynik, jakie ukazał się na tablicy mówił sam za siebie. 36:20, czyli szesnaście punktów przewagi - lepiej mundialu nasze szczypiornistki nie mogły zacząć.

Jeszcze dziś wieczorem w innym spotkaniu grupy F obrończyni tytuły Francuzki sprawdzą formę piłkarek ręcznych z Tunezji.

I to właśnie Tunezja będzie kolejnym rywalem Polek. Mecz zaplanowano na niedzielne popołudnie.