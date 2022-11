Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie pokonali na wyjeździe bułgarski Hebar Pazardżik 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 28:26) w swoim drugim meczu grupowym Ligi Mistrzów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Drużyna trenera Michała Winiarskiego w swoim debiucie w LM wygrała jako gospodarz w Dąbrowie Górniczej z tureckim Halkbankiem Ankara 3:1. Zawiercianie w kolejnym meczu LM podejmą 30 listopada Berlin Recycling Volleys.

Grupa kibiców "Jurajskich Rycerzy", która zdecydowała się na daleką wyprawę do Bułgarii, miała powody do radości po pierwszym, wygranym przez gości, secie.

Gospodarze po zmianie stron osiągnęli znaczące prowadzenie (18:13) i potrafili go utrzymać do końca. Odwrotnie wyglądała trzecia partia, wygrana przez polską drużynę do 18, mimo solidnego dopingu bułgarskich fanów. Najwięcej emocji dostarczył czwarty set. Bułgarzy prowadzili w nim 11:7, do remisu 16:16 doprowadził Miłosz Zniszczoł. Hebar mógł doprowadzić do tie-breaka, gdyby nie pomylił się w ataku Jacopo Massari. Zawiercianie wykorzystali swoją szansę i po skutecznym bloku mogli fetować z kibicami zwycięstwo.

W LM bierze udział 20 zespołów. CEV (Europejska Konfederacja Siatkówki) postanowiła jednak nieco zmodyfikować rozgrywki, zwiększając liczbę drużyn grających w fazie play-off. Zwycięzcy pięciu grup automatycznie awansują do ćwierćfinału, a pięć ekip z drugich miejsc oraz jeden zespół z trzeciej lokaty z najlepszym bilansem wystąpią w barażach (mecz i rewanż). Triumfatorzy tych par uzupełnią stawkę ćwierćfinalistów.

Hebar Pazardżik - Aluron CMV Warta Zawiercie 1:3 (22:25, 25:21, 18:25, 26:28).

Hebar: Dobromir Dimitrow, Iwan Łatunow, Jacopo Massari, Simon Hirsch, Wiktor Josifow, Todor Aleksiew - Teodor Sałparow (libero) oraz Płamen Szekerdżijew, Ilja Petkow, Alexander Tusch, Martin Simeonow, Petar Premovic.

Aluron CMC: Miguel Tavares, Bartosz Kwolek, Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Michał Szalacha, Uros Kovacevic - Santiago Danani (libero) oraz Patryk Łaba, Michał Kozłowski, Dawid Dulski.