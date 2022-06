Polscy siatkarze odnieśli czwarte zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. W Sofii rozprawili się z Brazylią, wygrywając 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:22). W czwartek o 12.30 Polacy zmierzą się z Kanadą.

Polscy siatkarze w meczu z Brazylią / fot. FIVB /

18 punktów zdobył Kamil Semeniuk, a 17 - Bartosz Kurek - najskuteczniejski w polskim zespole. Siedem punktów zagrywką zdobył Mateusz Bieniek, a cztery - Semeniuk. Najskuteczniejszy w ekipie Brazylii był Alan Souza, który zdobył 19 punktów.

Pierwszy set od początku toczył się pod dyktando reprezentacji Polski. Podopieczni Nikoli Grbicia objęli prowadzenie 5:0 i wysoką przewagę utrzymywali przez całą partię. Przez cały set Brazylijczykom nie udało się zbliżyć do polskiej drużyny nawet na trzy punkty, a Polacy wygrali tego seta 25:16.

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana, ale cały czas z lekką przewagą "Canarinhos". Polacy prowadzili w tym secie tylko raz - 1:0. Brazylijska ekipa odskoczyła w połowie seta na pięć punktów i nie oddała prowadzenia już do końca, wygrywając 25:22.

Trzeci set to kolejny zwrot akcji i sytuacja podobna jak w pierwszym. 2:2 i 3:3 to jedyne remisowe wyniki w tej odsłonie. Poza tym cały czas dominowali Biało-Czerwoni, ponownie wygrywając seta 25:16.

W czwartej partii od początku siatkarze Grbicia przystąpili do dzieła zniszczenia, przez długi czas gromiąc utytułowanych rywali. Sytuacja zaczęła zmieniać się od stanu 18:8. Brazylijczycy zdobyli siedem punktów z rzędu i doszło do nerwowej końcówki. Rywale doszli na dwa punkty, ale Polacy utrzymali prowadzenie do końca, wygrywając 25:22.

Polscy siatkarze wrócili do rywalizacji w Lidze Narodów po tygodniowej pauzie. W ubiegłym tygodniu w Ottawie wygrali 3:0 z Argentyną i Bułgarią oraz 3:1 z Francją, a także przegrali 1:3 z Włochami.

Wynik meczu Ligi Narodów:

Polska - Brazylia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:22)

Polska: Marcin Janusz, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz

Brazylia: Bruno Rezende, Yoandy Leal, Rodrigo, Alan, Flavio Gualberto, Lucas, Maique Reis (libero) oraz Thales (libero), Ricardo Lucarelli, Fernando, Leandro Santos, Isac, Adriano, Darlan.