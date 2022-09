Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali GKS Katowice 3:0 (25:23, 25:20, 28:26) w pierwszym meczu nowego sezonu PlusLigi.

Tomasz Fornal / Zbigniew Meissner / PAP

Poszczególne sety tego spotkania były wyrównane, ale w każdym z nich lepsi okazywali się siatkarze z Jastrzębia.

Jastrzębski Węgiel dopiero dzień przed meczem poinformował, że jego wszyscy zagraniczni zawodnicy zostali zarejestrowani i mogą uczestniczyć w rozgrywkach.

W miniony poniedziałek z wicemistrza Polski został zdjęty zakaz transferów. Został on orzeczony przez międzynarodową federację (FIVB) w związku z brakiem rozliczenia się klubu z byłym zawodnikiem Salvadorem Hidalgo Olivą.

Kubańczyk na początku 2019 roku przeszedł do tureckiego Fenerbahce Stambuł, a polski klub wypowiedział mu kontrakt. Od tego momentu trwał finansowy spór. Ostatecznie w maju 2022 FIVB przyznała zawodnikowi odszkodowanie, Jastrzębski Węgiel nie zapłacił go w terminie, powołując się na przeszkody formalne (zaległości podatkowe przyjmującego). To z kolei poskutkowało zakazem potwierdzenia zagranicznych siatkarzy, których w ekipie trenera Marcelo Mendeza jest pięciu.

Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice 3:0 (25:23, 25:20, 28:26)

Jastrzębski Węgiel: Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Tomasz Fornal, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Łukasz Wiśniewski - Jakub Popiwczak (libero) - Jan Hadrava, Rafał Szymura, Eemi Tervaportti

GKS Katowice: Piotr Hain, Jakub Jarosz, Marcin Kania, Gonzalo Quiroga, Georgi Seganow, Jakub Szymański - Bartosz Mariański (libero) - Damian Domagała, Wiktor Mielczarek, Jakub Nowosielski.