40 tys. euro - tyle musi zapłacić Raków Częstochowa za zachowanie swoich kibiców podczas meczu eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa w węgierskim Debreczynie. UEFA nie ogłosiła jeszcze wymiaru kary dla izraelskiej drużyny, której fani wywiesili obraźliwy wobec Polski transparent.

UEFA ukarała Raków Częstochowa za zachowanie kibiców podczas meczu z Maccabi Hajfa / Waldemar Deska / PAP

W komunikacie UEFA dotyczącym spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, które odbyło się 14 sierpnia, poinformowano o nałożeniu na polski zespół grzywien w wysokości 30 tysięcy euro za odpalanie na trybunach materiałów pirotechnicznych oraz 10 tysięcy euro za prezentowanie treści "niewłaściwych dla wydarzenia sportowego".

Dodatkowo Raków Częstochowa dostał zakaz sprzedaży biletów na następne wyjazdowe spotkanie pod egidą UEFA, przy czym tę karę zawieszono na okres dwóch lat.

Co z karą dla Maccabi Hajfa?

Największą dyskusję wywołało jednak zachowanie grupy kibiców Maccabi Hajfa, które z powodu trwającego konfliktu zbrojnego w regionie nie może występować w roli gospodarza w Izraelu. Na jednej z trybun stadionu w Debreczynie pojawił się transparent z napisem: "Mordercy od 1939 roku".

Protest w sprawie skandalicznego napisu wyrazili polscy politycy, w tym m.in. prezydent Karol Nawrocki, który napisał: "Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich - ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa". Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapowiedział wówczas interwencję w UEFA.

Odnosząc się do transparentu, europejska centrala piłkarska zakomunikowała: "Postępowanie w sprawie zarzutów przeciwko Maccabi Hajfa w kontekście tego samego meczu nadal trwa, a kolejne informacje zostaną przedstawione w odpowiednim czasie".

Przypomnijmy, częstochowianie wygrali w Debreczynie 2:0, odrobili straty z pierwszego spotkania (0:1) i awansowali do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji. W czwartkowy wieczór w pierwszym meczu tej fazy podopieczni Marka Papszuna podejmą w Częstochowie bułgarską Ardę Kyrdżali; rewanż odbędzie się za tydzień.