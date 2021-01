Niemiec Thomas Tuchel został trenerem piłkarzy Chelsea Londyn - potwierdził angielski klub. "The Blues" zajmują na półmetku sezonu dopiero dziewiąte miejsce w tabeli i z tego powodu niedawno pracę stracił Frank Lampard.

Thomas Tuchel był szkoleniowcem PSG i Borussi Dortmund / YOAN VALAT / PAP/EPA

47-letni Tuchel to były szkoleniowiec Borussii Dortmund i Paris Saint Germain. Z londyńskim klubem podpisał 18-miesięczny kontrakt z możliwością jego przedłużenia.

Niemiecki trener w grudniu stracił pracę w PSG. Z paryżanami nie tylko zdobył mistrzowski tytuł, ale doprowadził zespół także do finału Ligi Mistrzów, w którym przegrali z Bayernem Monachium.



Nie mogę się już doczekać pierwszego treningu. Chcę jak najszybciej poznać drużynę i ligę. Wszyscy, również ja, mamy duży szacunek do pracy, jaką wykonał w Chelsea Frank Lampard - skomentował Tuchel.



Niemiec po raz pierwszy poprowadzi londyński zespół w środowym meczu z Wolverhampton Wanderers.





Lampard pracował w Chelsea, której barw bronił przez większość kariery jako piłkarz, od początku rozgrywek 2019/20. Wprowadził drużynę do czołowej czwórki Premier League i dotarł do finału Pucharu Anglii.



"To bardzo trudna decyzja dla klubu nie tylko dlatego, że mam doskonałe relacje z Frankiem i mam do niego ogromny szacunek" - napisał w oświadczeniu właściciel Chelsea Roman Abramowicz.



W koszulce Chelsea Lampard zdobył m.in. trzykrotnie mistrzostwo Anglii i triumfował w Lidze Mistrzów. Jest klubowym rekordzistą pod względem liczby zdobytych goli.