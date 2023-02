Na kibiców czekają dziś emocje w trzech ekstraklasowych meczach. O kolejne punkty powalczą lider i wicelider rozgrywek. Raków Częstochowa podejmie u siebie Piasta Gliwice. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Serię porażek w meczu z Lechią Gdańsk spróbuje przerwać Górnik Zabrze.

Zawodnik Rakowa Częstochowa Ivi Lopez / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W ekipie Rakowa mają świadomość, że broniący się przed spadkiem Piast Gliwice może okazać się trudnym przeciwnikiem. W rundzie jesiennej Raków wygrał z Piastem 1:0, a jedynego gola w doliczonym czasie gry strzelił Fran Tudor. Chorwacki obrońca obejrzał jednak czerwoną kartkę w pierwszym "wiosennym" meczu Ekstraklasy przeciwko Warcie Poznań (1:1) i dziś na boisku go zabraknie. Spodziewamy się rywala na poziomie. Doceniamy przeciwnika, ale chcemy u siebie wygrać - podsumowuje szkoleniowiec lidera tabeli Marek Papszun.

Trener przyznaje, że Tudora zastąpić będzie trudno, ale ludzi niezastąpionych nie ma. W miejsce Chorwata pojawić się ma na boisku Mateusz Wdowiak.

W pierwszym meczu tego roku Piast zremisował 1:1 z Jagiellonią. Z wyniku nie mógł być zadowolony Aleksandar Vukovic. Gliwiczanie ciągle znajdują się w strefie spadkowej. Spotkanie z Jagiellonią było istotne, bo to właśnie białostoczanie zajmują bezpieczną pozycję w tabeli z dwoma punktami przewagi nad Piastem.

Starcie Rakowa z Piastem o 15:00. Sędzią głównym tego spotkania będzie Szymon Marciniak, który wraca na ekstraklasowe boiska po udanym mundialu.

Mecz o spokój

W drugim dzisiejszym meczu zagrają Lechia Gdańsk i Górnik Zabrze. To dwie drużyny, które podobnie jak Piast muszą zerkać z niepokojem w kierunku pierwszej ligi. Lechia i Górnik mają bowiem po 20 punktów, a to tylko trzy "oczka" zapasu nad strefą spadkową. Sytuacja obu drużyn jest jednak zupełnie inna. Lechia wydaje się powoli wracać na właściwe tory. W pierwszym meczu w tym roku udało się pokonać jej Wisłę Płock, a to na pewno pozwoliło zyskać piłkarzom z Gdańska nieco pewności siebie. Górnik z kolei przegrał z Cracovią i była to druga z rzędu porażka Zabrzan. Na początku sezonu Lechia wygrała u siebie z Górnikiem 2:1.

Zawodnicy Legii Warszawa: / Leszek Szymański / PAP

Sobotnie zmagania zamknie wyjazdowy mecz wicelidera. Legia Warszawa zmierzy się w Lubinie z Zagłębiem. Obie drużyny wygrały w ubiegły weekend swoje spotkania. Legia pokonała Koronę Kielce 3:2, a Zagłębie rozbiło Śląsk Wrocław 3:0. Jesteśmy bardzo zmobilizowani, chcemy piąć się w górę, być skuteczni i dawać dużo radości kibicom - mówił niedawno piłkarz "Miedziowych" Łukasz Łakomy. Wynik meczu trudno jednak przewidzieć. Piłkarze Kosty Runjaicia wywalczyli w tym sezonie na wyjazdach zaledwie 12 punktów. Zagłębie z kolei to druga najsłabsza pod względem występów na swoim boisku drużyna w lidze.

Zagłębie ma bardzo dobrą ofensywę: Chodyna, Bohar, Adamski, Starzyński. Musimy zagrać tak, jak przez pierwsze 65 minut w spotkaniu z Koroną. Wówczas możemy wygrać ten mecz - tłumaczył Runjaic na konferencji przedmeczowej.