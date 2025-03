Legia Warszawa wygrała u siebie z Molde FK po dogrywce 2:0 (1:0, 1:0) w rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji i awansowała do ćwierćfinału. Na stołeczną drużynę czeka teraz Chelsea Londyn.

Piłkarze Legii Warszawa / Piotr Nowak / PAP

W pierwszym spotkaniu w Norwegii gospodarze zwyciężyli 3:2. W rewanżu Legia Warszawa wygrała 2:0 i awansowała do kolejnej rundy. Polski zespół zmierzy się z Chelsea Londyn, która wyeliminowała FC Kopenhaga (2:1, 1:0)

W zeszłym sezonie Legia prowadzona jeszcze przez trenera Koste Runjaica przegrała dwumecz z Molde w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Na wyjeździe uległa 2:3, a na stadionie przy Łazienkowskiej aż 0:3.

Legioniści mieli więc dużą motywację do zrewanżowania się Norwegom. Łatwo jest przygotować drużynę mentalnie do takiego spotkania, bo wszyscy doskonale wiemy, o co gramy. Teraz walczymy o coś więcej - marzenia, sportowe ambicje, reprezentowanie Legii i polskiej piłki - powiedział przed meczem trener Goncalo Feio.

W 34. minucie Paweł Wszołek zaatakował z prawego skrzydła, zakręcił obrońcami podał tuż przed bramkę, gdzie czekał Ryoya Morishita, który umieścił piłkę w bramce. Legia wyszła na prowadzenie, lecz w dwumeczu był remis.

Po 90 minutach i doliczonym czasie Legia wciąż prowadziła 1:0, jednak w dwumeczu było 3:3, więc konieczna była dogrywka.

Kluczowa akcja miała miejsce w drugiej części dogrywki. Maxi Oyedele podał do Guala, który przyjął piłkę pod presją, przedryblował kilku rywali w polu karnym i lewą nogą oddał strzał. Bramkarz Jacob Karlstroem popełnił błąd. Piłka wyślizgnęła mu się z rąk i wpadła do bramki.

Pod koniec dogrywki piłkarzom zawrzała krew. Kristian Eriksen sfaulował Jana Ziółkowskiego. Norweg dostał żółtą kartkę za faul, a po chwili zobaczył czerwoną, gdyż zaczął kłócić się z sędzią. Piłkarze obu drużyn rzucili się na siebie. Czerwoną kartkę otrzymał również Artur Jędrzejczyk, który zszedł już z boiska i był na ławce rezerwowych.

Wcześniej w czwartek awans do kolejnej rundy zapewniła sobie także Jagiellonii Białystok , która w rewanżu utrzymała przewagę z pierwszego meczu.

Legia Warszawa - Molde 2:0 (1:0, 1:0) po dogrywce.

Bramki: 1:0 Ryoya Morishita (34), 2:0 Marc Gual (108).