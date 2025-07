Legia Warszawa ​zbroi się przed startem nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. 25-letni duński napastnik Mileta Rajović podpisał czteroletni kontrakt z klubem ze stolicy. Wcześniej występował w angielskim Watfordzie, klubach z ligi duńskiej: Naestved Boldklub, FC Roskilde i Broendby Kopenhaga, a także szwedzkim Kalmar FF.

Władze warszawskiej Legii, oskarżane przez kibiców stołecznego klubu o brak wzmocnień przed startem sezonu, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom fanów z Łazienkowskiej. Do klubu trafił właśnie bramkostrzelny napastnik Mileta Rajović.

Legia zakontraktowała duńskiego napastnika

Nowy nabytek Legii Warszawa w sezonie 2023/2024 był najlepszym strzelcem angielskiego Watfordu.

W sumie w rozgrywkach Championship (na zapleczu Premier League) rozegrał 44 spotkania, w których strzelił 11 goli. W poprzednim sezonie został natomiast wypożyczony do duńskiego Broendby, gdzie we wszystkich rozgrywkach w 34 meczach zdobył 13 bramek i zanotował trzy asysty.

O sfinalizowaniu umowy z napastnikiem Legia poinformowała w mediach społecznościowych, publikując okolicznościowe nagranie.

"Jasny cel". Rajović przywitał się z kibicami Legii

Przejście do polskiego klubu skomentował także sam piłkarz.

Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę dołączyć do Legii Warszawa, czyli największego i najbardziej utytułowanego klubu w Polsce, z niesamowitymi kibicami, którzy słyną ze wsparcia nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Przychodzę tutaj z jasnym celem - chcę strzelać gole, pomagać drużynie w odnoszeniu zwycięstw i wspólnie z Legią sięgać po kolejne trofea. Nie mogę się już doczekać swojego debiutu na Łazienkowskiej i pierwszego spotkania z warszawską publicznością - powiedział Rajović, cytowany na stronie klubu.

Duński napastnik ma 196 cm wzrostu, więc może być uważany za następcę Czecha Tomasa Pekharta, który z końcem sezonu opuścił Legię.

"Król pola karnego"

Transfer skomentował także dyrektor sportowy klubu z Warszawy, a w przeszłości zawodnik "Wojskowych" Michał Żewłakow.

Mileta Rajović to połączenie jakości, doświadczenia i naszej legijnej mentalności. Jest napastnikiem o świetnych warunkach fizycznych i dużym potencjale strzeleckim. To typowy król pola karnego - jest silny fizycznie i lubi powalczyć o piłkę, strzela bramki głową i obiema nogami. Właśnie takiego typu zawodnika szukaliśmy, aby dać trenerowi Iordanescu możliwość wyboru odpowiedniego profilu zawodnika do gry w ataku - oznajmił.

Rajović w Legii Warszawa będzie występował z numerem 29. O miejsce w składzie powalczy z Białorusinem Ilją Szkurinem, Hiszpanem Markiem Gualem i Kameruńczykiem Jeanem-Pierrem Nsame.