W przerwie prezes gliwickiego klubu Łukasz Lewiński poinformował z murawy kibiców, że kontrakt z Piastem przedłużył do maja 2028 kapitan zespołu Jakub Czerwiński. Stoper gra w śląskiej drużynie od początku 2018 roku. Wtedy przyszedł do Gliwic z Legii. Jego obecna umowa obowiązywała do końca tego sezonu.

Przyjezdni ofensywnie zaczęli drugą odsłonę. Ponownie bramkarza Piasta starał się zaskoczyć Rajovic, tyle że tym razem zza pola karnego. Drużyna trenera Astiza przeważała przez kolejne minuty, ale bez "konkretów" przed bramką gospodarzy.

W 84. minucie powinno być 0:1, gdyby Kacper Chodyna, po kontrze, pokonał Placha w sytuacji jeden na jeden.

Gliwiczanie rozkręcili się w końcówce. Coraz śmielej atakowali, co przyniosło dwa gole zdobyte przez rezerwowych. Najpierw Kacpra Tobiasza pokonał, cztery minuty po wejściu na boisko, Michał Chrapek. Wykorzystał on zgranie Igora Drapińskiego i uderzeniem spod linii pola karnego umieścił piłkę w siatce.

W doliczonym czasie sędzia podyktował "jedenastkę" dla gospodarzy po starciu obrońcy Legii Arkadiusza Recy z Juande Rivasen. Wykorzystał tę szansę Jorge Felix i ustalił wynik.

Legia pozostaje bez zwycięstwa w ekstraklasie od 28 września. Piast - od momentu przejęcia go przez trenera Daniela Myśliwca 23 października - na własnym stadionie zdobył pierwsze gole i odniósł pierwsze zwycięstwo w roli gospodarza.

Oba zespoły spotkają się jeszcze raz 14 grudnia w Warszawie, by rozegrać zaległy mecz 1. kolejki.

Piast Gliwice - Legia Warszawa 2:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Michał Chrapek (85), 2:0 Jorge Felix (90+3-karny).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Erik Jirka, Filip Borowski. Legia Warszawa: Petar Stojanovic, Steve Kapuadi, Jakub Żewłakow, Wojciech Urbański.

Sędzia: Łukasz Kuźma (Białystok). Widzów: 5 410.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Filip Borowski (81. Jakub Czerwiński), Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (73. Quentin Boisgard), Leandro Sanca (81. Michał Chrapek) - Gierman Barkowskij (73. Adrian Dalmau), Hugo Vallejo (60. Jorge Felix).

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Petar Stojanovic (46. Kacper Chodyna), Kamil Piątkowski, Steve Kapuadi, Arkadiusz Reca - Henrique Arreiol (75. Wojciech Urbański), Rafał Augustyniak, Kacper Urbański (87. Antonio Colak) - Paweł Wszołek, Mileta Rajovic, Ermal Krasniqi (63. Jakub Żewłakow).