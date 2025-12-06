Cieszą nas takie Fakty! Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz odebrał Nagrodę QuoLipid przyznawaną w czasie Kongresu z okazji 15-lecia Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Michał Dobrołowicz z nagrodą / RMF FM

Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego kardiolog profesor Maciej Banach podkreśla, że wyróżniono dziennikarzy, którzy zajmują się systemem ochrony zdrowia i tym, jak zmniejszyć ryzyko chorób serca.

Jedną z takich osób wyjątkowych i wybitnych jest redaktor Michał Dobrołowicz z RMF FM za piętnaście lat wspólnej pracy, całokształt pracy na rzecz zwiększenia świadomości na rzecz tego, że razem może walczyć o lepszy cholesterol, a w konsekwencji o skuteczną prewencję chorób serca i naczyń. Żeby one nie wystąpiły, a jeżeli już wystąpią, żeby się nie pojawiły kolejne incydenty sercowo-naczyniowe - zaznaczał profesor Maciej Banach.

Cieszę się, że nagrodzony został cykl materiałów na temat zmian, które wiosną tego roku zostały wprowadzone w bilansie zdrowia 6-latka. W kwietniu podaliśmy jako pierwsi w porannych Faktach RMF FM informację o tym, że w ramach tego bilansu pojawi się obowiązkowy lipidogram, czyli badanie cholesterolu. Potem regularnie sprawdzaliśmy na naszej antenie, jakie są wyniki, jak często w Polsce występuje problem nieprawidłowego poziomu cholesterolu u dzieci i jak często może to oznaczać ryzyko hipercholesterolemii rodzinnej, czyli problemów lipidologicznych u rodziców czy dziadków współczesnych 6-latków. Czekam na kolejne wnioski i kolejne rozmowy z ekspertami - podkreśla Michał Dobrołowicz.

Wśród nagrodzonych są też między innymi Katarzyna Pinkosz z redakcji "Wprost", Artur Wolski z Polskiego Radia i Katarzyna Matusewicz z "Pulsu Medycyny".