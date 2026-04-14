Czas na decydujące bitwy o półfinał w piłkarskiej Lidze Mistrzów. FC Barcelona i Real Madryt są w niezwykle trudnej sytuacji po porażkach u siebie. Na własnym boisku straty musi odrabiać Liverpool, pokonany w pierwszym meczu przez PSG. Bliski awansu jest Arsenal, który wygrał na wyjeździe ze Sportingiem.

Przed rewanżami ćwierćfinałów Ligi Mistrzów bliżej awansu są PSG, Atletico Madryt, Bayern Monachium i Arsenal Londyn - zwycięzcy pierwszych spotkań.

Najtrudniejsze zadanie czeka Barcelonę, która przegrała u siebie z Atletico 0:2.

FC Barcelona - Atletico

Drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego prowadzi zdecydowanie w tabeli hiszpańskiej Primera Division, a nad czwartym Atletico ma aż... 22 punkty przewagi.

"Duma Katalonii" wygrała oba bezpośrednie mecze ligowe (3:1 i 2:1), ale w rozgrywkach pucharowych ma ogromne problemy z zespołem trenera Diego Simeone. Najpierw nie sprostała mu w półfinale Pucharu Hiszpanii (0:4, 3:0), a teraz, po porażce na własnym stadionie, jest bliska odpadnięcia w 1/4 finału Ligi Mistrzów.

Duży wpływ na wydarzenia na Camp Nou w ubiegłą środę miała czerwona kartka Pau Cubarsiego w końcówce pierwszej połowy. Chwilę potem Argentyńczyk Julian Alvarez zdobył efektowną bramkę z rzutu wolnego. W przerwie trener Hansi Flick zdjął z boiska Lewandowskiego, a w 70. minucie wynik na 2:0 ustalił Norweg Aleksander Sorloth.

Mimo pewnego zwycięstwa Atletico, wtorkowy rewanż - który podobnie jak wszystkie inne mecze rozpocznie się o godz. 21 - zapowiada się naprawdę ciekawie. Obie drużyny podchodzą do tego spotkania bardzo poważnie.

W weekend trener Atletico oszczędzał swoje gwiazdy, wystawił rezerwowy skład, który przegrał z walczącą o utrzymanie Sevillą 1:2. Natomiast Barcelona, z Lewandowskim i Szczęsnym na ławce rezerwowych, gładko pokonała w derbach Espanyol 4:1.

Barcelona jest, obok PSG i Bayernu, prawdopodobnie najlepszą drużyną w Europie. Drugi gol dodał nam pewności siebie, szkoda tylko, że nie powiększyliśmy jeszcze bardziej przewagi - przyznał po pierwszym spotkaniu Simeone, którego drużyna ostatni raz dotarła do półfinału Ligi Mistrzów w 2017 roku.

Katalończycy wierzą, że są w stanie wyeliminować ekipę z Madrytu. Trudno będzie to odwrócić, ale jeżeli komuś ma się to udać, to właśnie nam - zauważył obrońca Barcelony Ronald Araujo.

Liverpool - PSG

We wtorkowy wieczór dojdzie również do szlagierowej konfrontacji Liverpoolu z broniącym trofeum Paris Saint-Germain. Na swoim stadionie mistrzowie Francji zwyciężyli 2:0 i są faworytami przed rewanżem na Anfield.

Mieliśmy okazje na więcej goli w pierwszym meczu i powinniśmy je strzelić. Musimy być skoncentrowani, atmosfera na Anfield będzie niesamowita - podkreślił zdobywca jednej z bramek w Paryżu Chwicza Kwaracchelia.

Piłkarze Luisa Enrique mają świetne wspomnienia z poprzedniego sezonu z rywalizacji z angielskimi drużynami. W drodze po trofeum wyeliminowali w 1/8 finału właśnie Liverpool (w rzutach karnych), w ćwierćfinale Aston Villę, a w półfinale Arsenal.

Na dodatek w obecnej edycji wygrali w 1/8 finału dwa razy wysoko z Chelsea Londyn (5:2 i 3:0).

Kibice mogą spodziewać się w rewanżu goli. Tak przynajmniej sugerują statystyki. Żaden z 37 poprzednich meczów "The Reds" w rozgrywkach UEFA przeciwko francuskim zespołom nie zakończył się bezbramkowo.

Od początku do końca musimy wierzyć w zmianę losów rywalizacji. To będzie wymagało wyjątkowego występu - zastrzegł kapitan Liverpoolu Virgil van Dijk.

Bayern - Real

Na środę zaplanowano rewanże w parach Bayern Monachium - Real Madryt oraz Arsenal Londyn - Sporting Lizbona.

Konfrontacja Bawarczyków z 15-krotnymi zdobywcami Pucharu Europy została okrzyknięta nawet przedwczesnym finałem. Na Santiago Bernabeu podopieczni trenera Vincenta Kompany’ego zwyciężyli 2:1, w czym duża zasługa świetnie broniącego Manuela Neuera.

Przed rewanżem kibice Realu mają się czym martwić. Ich ulubieńcy, licząc z LM, nie wygrali trzech meczów z rzędu.

Wprawdzie Bayern ma kiepskie statystyki w starciach z hiszpańskimi drużynami w rozgrywkach UEFA, przegrał z nimi siedem z ostatnich ośmiu dwumeczów, lecz z drugiej strony - patrząc na konfrontacje ze wszystkimi rywalami - przegrał tylko jedno z ostatnich 28 spotkań Ligi Mistrzów u siebie (22 wygrane, 5 remisów).

O sile zespołu z Monachium świadczy fakt, że w sobotę, gdy pokonał FC St. Pauli 5:0, pobił własny rekord Bundesligi pod względem liczby goli w jednym sezonie - ma już 105. Poprzedni wynosił 101 i został ustanowiony w edycji 1971/72.

Arsenal - Sporting

Jedyną parą 1/4 finału, w której od początku wskazywano zdecydowanego faworyta, była ta z Arsenalem i Sportingiem. Na razie lider angielskiej ekstraklasy potwierdza tę opinię, w ubiegłym tygodniu zwyciężył w Lizbonie 1:0.

Arsenal pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie LM i zmierza do drugiego z rzędu półfinału. Nastroje w klubie nie są jednak idealne, w sobotę "Kanonierzy" przegrali w Premier League u siebie z Bournemouth 1:2 i zaczynają czuć na plecach oddech Manchesteru City.

To ogromne rozczarowanie, mocny policzek. Teraz liczy się nasza reakcja - powiedział trener londyńskiej drużyny Mikel Arteta.

Półfinały LM zaplanowano na 28/29 kwietnia i 5/6 maja. Finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.

1/4 finału Ligi Mistrzów

14 kwietnia, wtorek (godz. 21)

Liverpool - Paris Saint-Germain (pierwszy mecz 0:2)

Atletico Madryt - Barcelona (2:0)

15 kwietnia, środa (godz. 21)

Bayern Monachium - Real Madryt (2:1)

Arsenal Londyn - Sporting Lizbona (1:0)

półfinały

28-29 kwietnia i 5-6 maja

Paris Saint-Germain/Liverpool - Real Madryt/Bayern Monachium

Barcelona/Atletico Madryt - Sporting Lizbona/Arsenal Londyn

finał

30 maja, Budapeszt