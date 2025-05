Trent Alexander-Arnold żegna się z Liverpoolem. Wychowanek klubu po latach spędzonych na Anfield po zakończeniu sezonu opuści zespół nowego mistrza Anglii.

Trent Alexander-Arnold / Adam Vaughan / PAP/EPA

Trent Alexander-Arnold ogłosił w mediach społecznościowych, że po trwającym sezonie rozstanie się z klubem, z którym jest związany od szóstego roku życia. Oficjalnie nie wiadomo, dokąd przeniesie się 26-letni prawy obrońca, ale od dawna spekuluje się, że dołączy do Realu Madryt.

To miejsce było całym moim życiem, całym moim światem przez 20 lat. Od akademii aż do teraz odczuwałem wsparcie i miłość od wszystkich wewnątrz i na zewnątrz klubu - i to zostanie ze mną na zawsze. Będę waszym dłużnikiem - powiedział piłkarz w materiale wideo.