Drugi mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy będzie spotkaniem „o wszystko”. To już kolejny taki przypadek w historii polskiego futbolu. Biało-czerwoni nie mogą przegrać z Hiszpanią, jeśli marzą o wyjściu z grupy E. Choć drużyna Luisa Enrique jest odmłodzona i w meczu ze Szwecją miała problemy ze skutecznością, to Polacy, by zremisować lub wygrać z La Furia Roja, musieliby wspiąć się na wyżyny swoich możliwości.

