Szwecja pokonała Słowację 1:0 w rozgrywkach grupy E piłkarskich mistrzostw Europy. Zwycięską bramkę w 77. minucie zdobył Emil Forsberg po tym, jak sędzia podyktował rzut karny. Triumf zespołu ze Skandynawii mocno utrudnia Polsce drogę do awansu do fazy pucharowej turnieju.

Triumf Szwedów mocno utrudnia sytuację polskich piłkarzy. / MAXIM SHEMETOV / POOL / PAP/EPA

W meczu Szwecja - Słowacja, rozgrywanym w trudnych warunkach atmosferycznych (upał), długo zanosiło się na podział punktów. Jedyny gol padł z "jedenastki" podyktowanej za faul bramkarza Martina Dubravki na wprowadzonym niewiele wcześniej na murawę Robinie Quaisonie. Pewnym wykonawcą okazał się Forsberg.

Wcześniej szansę na strzelenie gola miał m.in. Alexander Isak. W 66. minucie wygrał pojedynek główkowy z dwoma obrońcami, lecz nie zdołał skierować piłki do siatki. Z kolei w 71. przeprowadził popisową akcję, długo prowadząc piłkę ograł kilku rywali, jednak nie znalazł sposobu na Dubravkę.

W ogóle druga połowa była znacznie ciekawsza od niemrawej pierwszej. Jeszcze początek zwiastował emocje, było kilka dośrodkowań i uderzenie m.in. Mikaela Lustiga, lecz później z boiska wiało nudą. Niewiele się działo, a jeśli bramkarze i defensorzy popełniali proste błędy, to nie miały one wpływy na wynik. Wczesna pora - jak na spotkanie piłkarskie - nie była atutem. Brakowało strzałów i trochę wyglądało to tak, że bezbramkowy rezultat zadowala oba zespoły.

W 43. minucie z dystansu uderzał Marek Hamsik, miał sporo wolnego miejsca, ale piłka poszybowała daleko od bramki.

Remis nie był korzystny dla Szwedów, którzy z większą werwą zaczęli drugie 45 minut. Po kilkudziesięciu sekundach trochę przypadkowa piłka trafiła pod nogi Isaka, lecz został zablokowany przez Milana Skriniara. To ten zawodnik przesądził o zwycięstwie Słowacji nad Polską.

Słowacy nie zamierzali tylko się bronić, w 50. minucie strzelał Ondrej Duda, potem bliski szczęścia był Juraj Kucka. Gol i tak nie zostałby uznany, gdyż był na spalonym. W odpowiedzi groźnie główkował Ludwig Augustinsson i świetnie interweniował Dubravka.

Po tej "wymianie" decydujący cios zadał wspomniany Forsberg z karnego. Na 2:0 mógł podwyższyć w 82. minucie Isak. Za długo zwlekał z podaniem do Quaissona i szansa przepadła.

W ostatnich minutach Słowacy mieli serię rożnych, poza tym domagali się podyktowania "jedenastki" za zagranie ręką - ich zdaniem - Sebastiana Larssona w polu karnym. Rezultat już się nie zmienił, co oznaczało pierwszą tegoroczną porażkę podopiecznych Stefana Tarkovica.

Reprezentacja "Trzech Koron" ma po dwóch meczach grupy E cztery punkty (wcześniej zremisowała z Hiszpanią 0:0), a Słowacja, która w miniony poniedziałek pokonała Polskę 2:1, zgromadziła dotychczas trzy punkty.

Euro 2020. Grupa E Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki (zdobyte - stracone) Punkty Szwecja 2 1 1 0 1-0 4 Słowacja 2 1 0 1 2-2 3 Hiszpania 1 0 1 0 0-0 1 Polska 1 0 0 1 1-2 0

Jeżeli biało-czerwoni przegrają w sobotę z Hiszpanią w Sewilli (godz. 21), stracą szansę na co najmniej trzecie miejsce, które przy dobrym bilansie punktowym i bramkowym może dać awans do 1/8 finału.

W takiej sytuacji Polacy - nawet w razie zwycięstwa w ostatniej kolejce 23 czerwca nad Szwedami - nie wyprzedziliby Słowaków, ponieważ mają od nich gorszy bilans bezpośrednich meczów.