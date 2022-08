Piłkarz reprezentacji Polski Sebastian Szymański udanie zadebiutował w ekstraklasie holenderskiej. Zanotował dwie asysty przy dwóch pierwszych bramkach dla Feyenoordu Rotterdam w wygranym 5:2 wyjazdowym meczu z Vitesse Arnhem w 1. kolejce rozgrywek.

Szymański asystował przy dwóch bramkach / PIETER STAM DE JONGE / PAP/EPA

Po podaniach Szymańskiego gole strzelili Szwed Patrik Walemark w 31. minucie oraz 10 minut później Brazylijczyk Danilo. W doliczonym czasie pierwszej połowy Polak otrzymał żółtą kartkę za faul. Grał do 65. minuty, zastąpiony przez Jensa Toornstrę.

23-letni pomocnik przez większość kariery był związany z Legią Warszawa, z której w 2019 roku trafił do Dynama Moskwa. Mimo inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę dokończył w tym klubie poprzedni sezon, w którym zagrał łącznie w 27 meczach ligowych i zdobył sześć goli. Latem jednak zdecydował, że do Rosji już nie wróci i skorzysta z przepisu FIFA, pozwalającego zawodnikom zagranicznym na rok zawiesić kontrakt z rosyjskimi klubami. Z Dynama został wypożyczony na rok do Feyenoordu z opcją wykupienia po zakończeniu sezonu.

W reprezentacji Polski rozegrał 15 meczów i zdobył jedną bramkę.

Feyennord to 15-krotny mistrz kraju i 13-krotny zdobywca Pucharu Holandii. Ostatni sezon zakończył na trzeciej pozycji w tabeli.

Jego barwy w przeszłości reprezentowali m.in. Henryk Bolesta, Włodzimierz Smolarek, Jerzy Dudek, Tomasz Iwan, Zbigniew Małkowski, Tomasz Rząsa, Marek Saganowski i Euzebiusz Smolarek.