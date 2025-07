W 12. kolejce PGE Ekstraligi nie zabrakło emocji, choć faworyci nie zawiedli swoich kibiców. Orlen Oil Motor Lublin, Pres Grupa Deweloperska Toruń, Bayersystem GKM Grudziądz i Gezet Stal Gorzów odnieśli wysokie zwycięstwa. Sprawdź, jak wygląda sytuacja w tabeli i które drużyny są już pewne udziału w fazie play-off.

Lublin, 20.07.2025. Mateusz Cierniak (kask niebieski) z Orlen Oil Motoru Lublin oraz Brady Kurtz (żółty) i Maciej Janowski (biały) z Betardu Sparty Wrocław podczas meczu żużlowej Ekstraligi, 20 bm. / PAP/Wojtek Jargiło / PAP

Gezet Stal Gorzów - 54:36 - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Osłabieni brakiem Piotra Pawlickiego i Madsa Hansena częstochowianie nie zdołali przywieźć z Gorzowa punktów do ligowej tabeli. W pierwszej serii startów goście przez chwilę prowadzili, jednak trwało to jedynie kilka minut. Później inicjatywę przejęli gospodarze, którzy dominowali aż do końca meczu i zdecydowanie wygrali.

Najlepszy w ekipie żółto-niebieskich był Anders Thomsen, który przebudził się po głębokim kryzysie i w piątkowym spotkaniu zdobył komplet 15 punktów. Kibice z Gorzowa mogą być zadowoleni też z postawy Martina Vaculika, a przede wszystkim młodzieżowca Oskara Palucha. Obaj przywieźli po 10 oczek. W ekipie Lwów wyróżniali się Kacper Woryna, który zdobył 14 punktów, i Jason Doyle, który przywiózł ich 13.

Identycznym wynikiem, ale na korzyść Krono-Plast Włókniarza, zakończyło się pierwsze spotkanie dwumeczu. Z tego powodu nikt nie otrzymał punktu bonusowego.

Jest spora szansa, że zespoły z Gorzowa powalczą ze sobą również w fazie play-down. Na udział w półfinałach oba te zespoły nie mają już bowiem szans.

Pres Grupa Deweloperska Toruń - 59:31 - Innpro ROW Rybnik

Toruńskie Anioły w starciu z ostatnią w tabeli drużyną z Rybnika, zgodnie z przewidywaniami, pokazały siłę. Mecz minął bez głębszej historii i dramaturgii. Gospodarze prowadzili od pierwszego wyścigu i to nie zmieniło się aż do końca spotkania. Ostatecznie torunianie zwyciężyli różnicą 28 punktów. Przewaga mogła być jeszcze większa, ale w wyścigach nominowanych szansę pokazania się otrzymali juniorzy Pres Grupy Deweloperskiej: Antoni Kawczyński i Mikołaj Duchiński, którzy zastąpili lepiej dysponowanych seniorów toruńskiej drużyny. Swoje starty młodszym kolegom oddali Emil Sayfutdinov oraz Mikkel Michelsen.

Najlepszy po stronie ROW-u był Maksym Drabik, który zdobył 10 punktów. W toruńskiej drużynie najlepiej pojechał Robert Lambert, którego dorobek to 14 oczek. Wszystkie swoje wyścigi wygrał Mikkel Michelsen, jednak na torze pojawił się tylko 4 razy, a jego dorobek zatrzymał się przez to na 12 punktach. Torunianie wygrali oba spotkania dwumeczu z drużyną z Rybnika i tym sposobem zdobyli też punkt bonusowy.

Anioły mogą już przygotowywać się do udziału w fazie play-off.

Bayersystem GKM Grudziądz - 57:33 - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Za największych zwycięzców 12. kolejki PGE Ekstraligi można uznać żużlowców GKM-u. Ekipa z Grudziądza pewnie pokonała swoich bezpośrednich rywali w walce o awans do rundy play-off. Zielonogórzanie przystąpili do tego spotkania w osłabieniu, bez kontuzjowanych Przemysława Pawlickiego i Oskara Hurysza. Za Pawlickiego "moto-myszy" zastosowały zastępstwo zawodnika, to jednak nie wystarczyło. Od pierwszego do ostatniego biegu prowadzili gospodarze, którzy ostatecznie wygrali dwudziestoma czterema punktami, a w efekcie zdobyli też punkt bonusowy.

Najlepszy po stronie gospodarzy był niepokonany tego dnia Michael Jepsen Jensen, zdobywca kompletu 15 punktów. Po 12 oczek zdobyli Australijczycy Max Fricke i Jaimon Lidsey. Wśród zielonogórzan najlepiej pojechał Leon Madsen, który przywiózł 12 oczek, oraz junior Damian Ratajczak, który zdobył ich 11.

Zwycięstwo z Falubazem znacząco zwiększa szanse grudziądzan na awans do półfinałów i walkę o medale. Przed tą kolejką Falubaz miał nad GKM-em aż 6 punktów przewagi w ligowej tabeli. "Gołębie" odrobiły 3 z nich. Poza tym przed nimi znacznie łatwiejsze 2 ostatnie kolejki rundy zasadniczej. Czeka ich wyjazd do Rybnika oraz mecz u siebie z Częstochową. Falubaz w tym samym czasie podejmie na swoim terenie Betard Spartę Wrocław oraz pojedzie na mecz wyjazdowy do Lublina.

Orlen Oil Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 55:35

Spotkanie uznawane za hit kolejki okazało się wyjątkowo jednostronnym widowiskiem. Lublinianie dominowali od samego początku zawodów, a po pierwszej serii startów prowadzili już 10 punktami. Ostatecznie zwyciężyli 20 oczkami. Różnica prawdopodobnie mogła być jeszcze większa, ale Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera oddali swoje starty w wyścigach nominowanych lubelskim juniorom: Bartoszowi Bańborowi i Wiktorowi Przyjemskiemu.

Drużyna z Lublina wygrała oba spotkania dwumeczu i zdobyła też punkt bonusowy. Betard Sparta, uznawana za drugą siłę w lidze i największego konkurenta dla "Koziołków", przynajmniej na tym etapie sezonu okazała się zespołem znacznie słabszym od lubelskiego. Obie drużyny są już pewne udziału w fazie play-off.

Najlepszy po stronie Orlen Oil Motoru był Bartosz Zmarzlik, który zdobył 11 punktów w 4 startach. Wśród wrocławian najwięcej oczek, również 11, zdobył Artiom Łaguta.

Tabela ligowa po 12. kolejce: