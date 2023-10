W wyborach do Senatu w województwie śląskim ugrupowanie Koalicja Obywatelska/Pakt Senacki zdobyło osiem mandatów, Prawo i Sprawiedliwość oraz Nowa Lewica - po dwa, a Trzecia Droga - jeden. Zobaczcie, jak zagłosowali mieszkańcy województwa.

W województwie śląskim znajduje się 13 okręgów wyborczych do Senatu - mają one numery od 68 do 80.

Okręg nr 68

Obszar senackiego okręgu wyborczego nr 68 to cztery powiaty: częstochowski, lubliniecki, myszkowski i kłobucki.

Według pełnych wyników głosowania ze wszystkich 347 obwodowych komisji wyborczych obecny Senator RP Ryszard Majer uzyskał 73 331 głosów (36,07 proc.), natomiast jego rywal Krzysztof Smela, starosta powiatu częstochowskiego - 59 305 (29,17 proc.).

O mandat senatorski, oprócz dwóch wymienionych kandydatów, ubiegali się jeszcze: Jarosław Lasecki z KWW Pakt Obywatelski Lasecki (uzyskał 18,96 proc. poparcia, co stanowi 38 551 głosów), Monika Fajer z Konfederacji Wolność i Niepodległość (10,10 proc. - 20 529 głosów), oraz Mariusz Spiechowicz z Bezpartyjnych Samorządowców (5,71 proc. - to jest 11 608 głosów).

Okręg nr 69

Okręg wyborczy nr 69 obejmuje miasto Częstochowę. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła głosy oddane we wszystkich obwodowych komisjach wyborczych tego okręgu.

Z danych PKW wynika, że Wojciech Konieczny z Nowej Lewicy zdobył 59 980 (49,44 proc.) głosów, a Monika Pohorecka z Prawa i Sprawiedliwości 36 866 (30,39 proc.).

O mandat senatorski oprócz dwóch wymienionych kandydatów ubiegali się jeszcze: Marcin Maranda z Bezpartyjnych Samorządowców, na niego głos oddało 13 055 wyborców (10,76 proc.) oraz Małgorzata Bieńkowska z Konfederacji uzyskując 11 406 głosów, co stanowi 9,40 proc. policzonych głosów.

Wojciech Konieczny jest z zawodu lekarzem, pełni funkcję dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Senatorem został w 2019 roku, pokonując wcześniejszego senatora PiS Artura Warzochę przewagą niecałych 5 tys. głosów. Wcześniej krótko był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Okręg nr 70

Jego zasięg to miasto Gliwice, a także powiaty: gliwicki i tarnogórski.

Publikujemy wyniki, które podało PKW ze wszystkich 299 obwodów głosowania:

Zygmunt Frankiewicz (KWW Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki) - 136 580 głosów (67,17 proc.);

(KWW Zygmunt Frankiewicz - Pakt Senacki) - 136 580 głosów (67,17 proc.); Łukasz Chmielewski (Prawo i Sprawiedliwość) - 66 754 głosy (32,83 proc.).

Okręg nr 71

Obejmuje on obszary dwóch miast - Bytomia i Zabrza.

Znamy dane ze wszystkich 169 obwodów głosowania:

Halina Bieda (Koalicja Obywatelska) - 79 229 głosów (57,61 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 79 229 głosów (57,61 proc.); Mariusz Wójtowicz (KWW Mariusz Kazimierz Wójtowicz) - 40 930 głosów (29,76 proc.);

(KWW Mariusz Kazimierz Wójtowicz) - 40 930 głosów (29,76 proc.); Stanisław Tymiński (KW Związku Słowiańskiego) - 17 356 głosów (12,62 proc.).

Okręg nr 72

Okręg ten obejmuje miasta Jastrzębie-Zdrój i Żory, a także powiaty: raciborski i wodzisławski. Oto pełne dane z PKW:

Henryk Siedlaczek (Koalicja Obywatelska) - 80 430 głosów (39,30 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 80 430 głosów (39,30 proc.); Ewa Gawęda (Bezpartyjni Samorządowcy) - 77 594 głosy (37,92 proc.);

(Bezpartyjni Samorządowcy) - 77 594 głosy (37,92 proc.); Konrad Makarewicz (Konfederacja) - 24 640 głosów (12,04 proc.);

(Konfederacja) - 24 640 głosów (12,04 proc.); Adam Pustelnik (Ślonzoki Razem) - 21 981 głosów (10,74 proc.).

Okręg nr 73

Okręg ten obejmuje miasto Rybnik i powiaty: mikołowski i rybnicki.

Zobaczcie pełne wyniki ze wszystkich obwodów głosowania:

Piotr Masłowski (Trzecia Droga) - 69 713 głosów (40,86 proc.);

(Trzecia Droga) - 69 713 głosów (40,86 proc.); Wojciech Piecha (Prawo i Sprawiedliwość) - 62 189 głosów (36,45 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 62 189 głosów (36,45 proc.); Andrzej Fojcik (Konfederacja) - 22 264 głosów (13,05 proc.);

(Konfederacja) - 22 264 głosów (13,05 proc.); Mirosław Małek (KW Polska 2050) - 16 463 głosy (9,65 proc.).

Okręg nr 74

Obejmuje on miasta: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki ze wszystkich obwodów głosowania:

Gabriela Morawska-Stanecka (Koalicja Obywatelska) - 100 480 głosów (47,75 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 100 480 głosów (47,75 proc.); Danuta Sobczyk (Prawo i Sprawiedliwość) - 63 102 głosy (29,99 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 63 102 głosy (29,99 proc.); Leon Swaczyna (Ślonzoki Razem) - 28 293 głosy (13,44 proc.);

(Ślonzoki Razem) - 28 293 głosy (13,44 proc.); Piotr Beck (Konfederacja) - 18 561 głosów (8,82 proc.).

Okręg nr 75

Zasięgiem obejmuje on Mysłowice, Tychy i powiat bieruńsko-lędziński.

Znamy wyniki ze wszystkich 149 obwodów głosowania:

Andrzej Dziuba (KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki) - 74 635 głosów (56,69 proc.);

(KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki) - 74 635 głosów (56,69 proc.); Piotr Czarnynoga (Prawo i Sprawiedliwość) - 42 238 głosów (32,08 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 42 238 głosów (32,08 proc.); Mateusz Ożóg (Konfederacja) - 14 778 głosów (11,23 proc.).

Okręg nr 76

Okręg nr 76 dotyczy obszaru Dąbrowy Górniczej i powiatów: będzińskiego oraz zawierciańskiego.

Wyniki są na podstawie danych ze wszystkich 290 obwodów głosowania:

Beata Małecka-Libera (Koalicja Obywatelska) - 102 827 głosów (52,53 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 102 827 głosów (52,53 proc.); Arkadiusz Grabowski (Prawo i Sprawiedliwość) - 60 848 głosów (31,08 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 60 848 głosów (31,08 proc.); Tomasz Szotowski (Bezpartyjni Samorządowcy) - 16 288 głosów (8,32 proc.);

(Bezpartyjni Samorządowcy) - 16 288 głosów (8,32 proc.); Krystian Żelazny (Konfederacja) - 15 793 głosy (8,07 proc.).

Okręg nr 77

Okręg wyborczy z tym numerem obejmuje obszar Jaworzna i Sosnowca.

Znamy pełne wyniki z tego obszaru:

Joanna Sekuła (Koalicja Obywatelska) - 87 687 głosów (55,16 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 87 687 głosów (55,16 proc.); Jacek Dudek (Prawo i Sprawiedliwość) - 47 651 głosów (29,98 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 47 651 głosów (29,98 proc.); Piotr Hałasik (Bezpartyjni Samorządowcy) - 23 631 głosów (14,87 proc.).

Okręg nr 78

Zasięg okręgu to miasto Bielsko-Biała i powiaty: bielski i pszczyński.

Zobaczcie pełne wyniki:

Agnieszka Gorgoń-Komor (Koalicja Obywatelska) - 127 604 głosy (49,45 proc.);

(Koalicja Obywatelska) - 127 604 głosy (49,45 proc.); Jan Chrząszcz (Prawo i Sprawiedliwość) - 91 091 głosów (35,30 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 91 091 głosów (35,30 proc.); Cezary Czapiga (Konfederacja) - 28 960 głosów (11,22 proc.);

Monika Socha-Czyż (Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin) - 10 412 głosów (4,03 proc.).

Okręg nr 79

W jego obszar wchodzą dwa powiaty: cieszyński i żywiecki.

Podajemy, za Państwową Komisją Wyborczą, pełne wyniki z tego okręgu:

Andrzej Kalata (Prawo i Sprawiedliwość) - 73 276 głosów (39,59 proc.);

(Prawo i Sprawiedliwość) - 73 276 głosów (39,59 proc.); Konrad Gołota (Nowa Lewica) - 63 449 głosów (34,28 proc.);

(Nowa Lewica) - 63 449 głosów (34,28 proc.); Beata Macura (Bezpartyjni Samorządowcy) - 24 620 głosów (13,30 proc.);

(Bezpartyjni Samorządowcy) - 24 620 głosów (13,30 proc.); Daniel Flaka (Konfederacja) - 23 754 głosy (12,83 proc.).

Okręg nr 80

Dotyczy on miasta Katowice.

Dane Państwowej Komisji Wyborczej dotyczą wszystkich 168 obwodów głosowania. Oto wyniki: