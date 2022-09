Selekcjoner reprezentacji siatkarek Stefano Lavarini we wtorek potwierdził 14-osobowy skład na mistrzostwa świata, które w piątek rozpoczną się w holenderskim Arnhem. Polska jest współgospodarzem turnieju. Pierwszy mecz biało-czerwone zagrają z Chorwacją.

Reprezentacja polski w siatkówce kobiet / Tomasz Wiktor / PAP

Polki już od kilku tygodni trenowały i grały mecze kontrolne w 14-osobowym składzie, dlatego wtorkowa decyzja Lavariniego ma charakter jedynie formalny. W ekipie biało-czerwonych jest tylko jedna zawodniczka mająca za sobą udział w mistrzostwach świata - to Joanna Wołosz, która była drugą rozgrywająca podczas turnieju w Japonii w 2010 roku. Polki zajęły tam dziewiąte miejsce i był to ostatni ich występ w czempionacie globu.



Polskie siatkarki w pierwszej fazie grupowej w Arnhem zmierzą się z Chorwacją, a następnie udadzą się do Gdańska, gdzie zagrają z Tajlandią (27.09), Koreą Południową (28.09), Dominikaną (29.09) i Turcją (1.10). Mundial potrwa do 15 października.



Skład reprezentacji siatkarek na mistrzostwa świata:

Rozgrywające: Joanna Wołosz (Proseco Doc Imoco Conegliano), Katarzyna Wenerska (Developres Bella Dolina Rzeszów)



Środkowe: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witkowska (obie ŁKS Commercecon Łódź), Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), Anna Obiała (Developres Bella Dolina Rzeszów)



Przyjmujące: Monika Fedusio (Grot Budowlani Łódź), Zuzanna Górecka (ŁKS Commercecon Łódź), Olivia Różański (Fenera Chieri), Weronika Szlagowska (Developres Bella Dolina Rzeszów)



Atakujące: Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza), Monika Gałkowska (Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz)



Libero: Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Szczygłowska (Developres Bella Dolina Rzeszów)