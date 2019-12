Didier Drogba podczas gali Złotej Piłki naprawił swój błąd sprzed 10 lat. Wówczas gwiazdor Chelsea odmówił młodziutkiemu Kylianowi Mbappe zrobienia wspólnego zdjęcia. Dziś to Francuz jest idolem młodych kibiców. Wczoraj piłkarski emeryt przeprosił Mbappe i zrobił z nim selfie. Chwalił też Roberta Lewandowskiego.

Didier Drogba naprawił błąd sprzed lat / YOAN VALAT / PAP/EPA

Podczas wczorajszej gali Złotej Piłki Didier Drogba postanowił odkupić swoje winy. Gdy na scenie pojawił się jeden z najlepszych piłkarzy świata Kylian Mbappe, Iworyjczyk poprosił gości, by powstali. Później przytoczył historię sprzed 10 lat.

Na testach w Chelsea Londyn przebywał wtedy 10-letni Kylian Mbappe. Chłopiec chciał sobie zrobić zdjęcie ze swoim ulubieńcem, ale ten nie zgodził się. Drogba tłumaczył, że nie był w nastroju, bo Mbappe poprosił o zdjęcie po rozczarowującym spotkaniu, którego stawką był finał Ligi Mistrzów. Rywalizację z Chelsea wygrała Barcelona, ale eksperci uważali, że sędzia wypaczył wynik rewanżowego spotkania poprzez bardzo słaby poziom sędziowania.

Gwiazdor Chelsea postanowił naprawić swój błąd i tym razem zrobił sobie selfie z fenomenalnym 20-latkiem.

Didier Drogba był też zachwycony Lewandowskim

Wspólne zdjęcie z Mbappe nie było jedynym pozakonkursowym momentem gali, na który zwrócili uwagę eksperci. Zwycięzca Ligi Mistrzów rok temu stwierdził, że jego zdaniem Robert Lewandowski jest najbardziej kompletnym napastnikiem na świecie. Wczoraj gdy "Lewy" wręczał nagrodę dla najlepszego bramkarza, Drogba powiedział do niego: Proszę, pozwól mi nacieszyć się tym momentem. Chcę ci bardzo podziękować, to dla nas wielki honor. Przypomniał też post Lewandowskiego o uzależnieniu od strzelania goli. Sprawiasz ból wszystkich bramkarzom, przeciwko którym grasz. I co, przyjechałeś tu teraz prosić ich o wybaczenie? - pytał Drogba.

Messi najlepszy

Argentyńczyk Lionel Messi z Barcelony został zdobywcą Złotej Piłki dla najlepszego zawodnika 2019 roku w plebiscycie magazynu "France Football". To jego szósty triumf, a pierwszy od czterech lat. Robert Lewandowski, również obecny na gali w Paryżu, zajął ósme miejsce. Poprzednio Messi triumfował w latach 2009-12 oraz w 2015 roku. Jest pierwszym w historii graczem, który sześć razy sięgnął po Złotą Piłkę.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Złota Piłka 2019. Robert Lewandowski: Nie czuję rozczarowania



Czołowa dziesiątka plebiscytu "France Football" za 2019 rok:

1. Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

2. Virgil van Dijk (Holandia/Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus Turyn)

4. Sadio Mane (Senegal/Liverpool)

5. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

6. Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain)

7. Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

8. Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium)

9. Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City)

10. Riyad Mahrez (Algieria/Manchester City)