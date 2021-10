Najbliższe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski może odbyć się za granicą! Jak podaje TVP Sport, Paulo Sousa chce zorganizować wyjazd piłkarzy do Hiszpanii. To tam biało-czerwoni mieliby przygotowywać się do listopadowych meczów z Andorą i Węgrami. Pomysł Sousy wydaje się być uzasadniony, bo Andora leży między Hiszpanią a Francją, więc podróż ze zgrupowania na mecz byłaby krótsza.

