Reprezentant Ghany Yaw Yeboah przeszedł z Wisły Kraków do amerykańskiego Columbus Crew. Transfer potwierdziły oba kluby.

Yaw Yeboah / Darek Delmanowicz / PAP

24-letni skrzydłowy związał się z nowym klubem kontraktem do 2024 roku z opcją przedłużenia.

Yeboah wystąpił w 50 oficjalnych meczach Wisły, zdobywając w nich 10 bramek. W krakowskiej ekipie grał od lata 2020 roku.

Najwyższy transfer Wisły od lat

"Biała Gwiazda" ma zarobić na tym transferze około 2 mln dolarów - podaje PAP. Wisła informuje, że zapewniła sobie także procent od kolejnego transferu piłkarza.

"Yaw jest idealnym przykładem transferów, które taki klub jak Wisła powinien robić. To zawodnik znaleziony przez skauting, pozyskany dzięki dużej determinacji zarządu. W ciągu 18 miesięcy dał nam dużo na boisku, pokazał się i wypromował. Jego transfer do Columbus Crew to najwyższy transfer Wisły od czterech lat, dodatkowo udało się nam zagwarantować oczekiwany przez nas procent od następnego transferu, co w przypadku jego wieku powinno zapewnić klubowi dodatkowe korzyści w przyszłości" - powiedział dyrektor sportowy Wisły Tomasz Pasieczny, cytowany przez oficjalną stronę klubu.