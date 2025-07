117 kierowców z całej Europy, tysiące kibiców i prestiżowe mistrzostwa – Limanowa ponownie staje się górską stolicą wyścigów samochodowych. Przed nami 16. edycja Wyścigu Górskiego Limanowa – Przełęcz pod Ostrą, będąca areną zmagań zarówno dla europejskiej, jak i polskiej czołówki kierowców.

Międzynarodowa obsada i rekordowe zainteresowanie

Organizatorzy 16. Wyścigu Górskiego Limanowa - Przełęcz pod Ostrą z Auto Moto Klubu Limanowa nie kryją dumy z tegorocznej frekwencji. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 117 kierowców, reprezentujących aż 10 krajów: Czechy, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Macedonię Północną, Serbię, Szwajcarię, Węgry, Włochy oraz Polskę. To imponująca liczba, która podkreśla rangę wydarzenia w kalendarzu międzynarodowych wyścigów górskich.

Zawody odbywają się w dniach 18-20 lipca i są 7. Rundą FIA European Hill Climb Championship (EHC) - czyli Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich - oraz 7. i 8. Rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (GSMP). Jak podkreśla Bogdan Pałka, prezes AMK Limanowa i dyrektor wyścigu, niezmiennie cieszy powracająca co roku czołówka zawodników, którzy doceniają nie tylko doskonałą organizację, ale także atmosferę, piękną i bezpieczną trasę oraz gościnność mieszkańców regionu.

Mistrzowie Europy na starcie - FIA EHC w Limanowej

W ramach FIA EHC do Limanowej zjeżdża 35 zawodników z 10 państw, co stanowi wynik zgodny ze średnią europejskich rund mistrzostw. Stawka jest niezwykle mocna - na trasie zobaczymy kompletną czołówkę walczącą o mistrzostwo zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i poszczególnych grupach.

W kategorii 2 (bolidy) nie zabraknie rekordzisty trasy, siedmiokrotnego zwycięzcy i lidera klasyfikacji Christian Merli z Włoch (Nova Proto NP.01), a także Kevina Petit z Francji (Nova Proto NP01) oraz Fausto Bormoliniego, włoskiego weterana wyścigów. W kategorii 1 (pojazdy z nadwoziem zamkniętym) o podium sezonu rywalizować będą O’Play (Włochy, Mitsubishi Lancer), Igor Stefanovski (Macedonia Północna, Ferrari 488 Challenge) oraz Luis Antonio Penido Lopez (Hiszpania, Renault Clio RS CUP EVO).

Na liście zgłoszeń nie zabrakło polskich akcentów - Grzegorz Rożalski, ubiegłoroczny Mistrz Polski, ma na swoim koncie już jedno zwycięstwo w tym sezonie i trzykrotnie zdobywał tytuł Best Performer. O punkty i prestiż powalczą także Karol Krupa (Skoda Fabia CT), jedyny Polak z podium limanowskiej rundy mistrzostw (trzecie miejsce w 2022 roku), Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer), Sebastian Stec (Ford Fiesta), Krzysztof Czaja (Nissan Sunny N-14), Wojciech Bejgerowski (Mitsubishi Lancer), Maciej Serafin (Seat Leon Supercopa) oraz Maciej Hawro (Honda Integra).

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski - krajowa elita na trasie

Równolegle z FIA EHC, Limanowa gości także 7. i 8. Rundę Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Na listach startowych znalazło się 89 zawodników, z czego 64 rywalizuje w GSMP, a 25 w GSMP Historycznych. Gospodarzy, czyli ekipę AMK Limanowa, reprezentować będzie aż 11 kierowców.

W kategorii bolidów zobaczymy Gabriela Kubita (Automobilklub Biecki, ADR 3 Mugen), natomiast w samochodach z nadwoziem zamkniętym o punkty walczyć będą liderzy po sześciu rundach: Sebastian Stec (Automobilklub Polski, Ford Fiesta), Sebastian Matuszewski (Automobilklub Orski, Lotus Exige), Maciej Kornaś (Automobilklub Kielecki, Toyota Yaris), Bartłomiej Madziara (Automobilklub Wielkopolski, Lamborghini Huracan ST EVO2) oraz Roman Baran (Automobilklub Rzeszowski, Mitsubishi Lancer). Specjalną atrakcją będzie start ubiegłorocznego Mistrza Polski, Waldemara Kluzy (Automobilklub Beskidzki) w Lamborghini Huracan.

Wśród zawodniczek, które regularnie rywalizują w Pucharze Pań, pojawi się nowa twarz - Julia Strzelichowska (AMK Tarnowski), dla której wyścigowa Honda Civic była tematem pracy dyplomowej.

Impreza dla kibiców - motorsport na wyciągnięcie ręki

Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą to nie tylko rywalizacja kierowców, ale także prawdziwe święto dla kibiców. Do Starej Wsi, gdzie zlokalizowany jest start wyścigu, co roku przybywają dziesiątki tysięcy miłośników motorsportu. Już w piątek, 18 lipca, wszyscy chętni będą mogli spotkać zawodników podczas otwartego technicznego Badania Kontrolnego. W sobotę od godziny 8:00 rozpoczną się podjazdy treningowe, a w niedzielę pierwsze samochody wyjadą na trasę o godzinie 9:00.