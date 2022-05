Medaliści olimpijscy, zawodnicy ze ścisłej czołówki światowej, a wśród nich także polskie gwiazdy wystąpią w zawodach Pucharu Świata w kajakowym sprincie, które w czwartek rozpoczną się w Poznaniu. Na torze regatowym Malta pokażą się czołowi polscy reprezentanci, na czele z Karoliną Nają i Anną Puławską. Biało-czerwoni zapowiadają walkę o medale.

Na zdjęciu Jakub Stepun / foto. Paweł Skraba /

Puchar Świata w Polsce to dla zawodników i kibiców święto. Zachęcamy wszystkich do śledzenia startów naszych reprezentantów, bo dla nich te zawody mają szczególne znaczenie. W Czechach, na inauguracyjnych zawodach cyklu, pokazaliśmy się z dobrej strony, ale wszyscy wierzymy, że w Poznaniu będzie jeszcze lepiej - zapewnia Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

Tomasz Kryk w Poznaniu przyjrzy się startom dwunastu kajakarek. Na torze pojawią się Marta Walczykiewicz, Dominika Putto, Katarzyna Kołodziejczyk, Justyna Iskrzycka, Anna Zagórska, Karolina Naja, Anna Puławska, Martyna Klatt, Sandra Ostrowska, Adrianna Kąkol, Julia Krajewska i Helena Wiśniewska.

Największe nadzieje związane są z występami multimedalistek olimpijskich. Naja i Puławska nie zawodzą w duecie (finał niedziela godz. 12:07), a świetnie radzą sobie także w nowym składzie czwórki, w którym znalazły się także Kąkol i Putto (sobota godz. 11:22). Zawody rozgrywane w Polsce są nakręcone dodatkową, pozytywną atmosferą. Dla nas to coś wspaniałego, że możemy wystartować przed własną publicznością. Odchodzą nam też podróże - tłumaczy Naja, która także w tym dostrzega dodatkowy plus bycia gościem zawodów.

Zapraszamy na poznańską Maltę, żeby nas obserwować i kibicować. To na pewno doda nam otuchę - zaprasza czterokrotna medalistka olimpijska. Na 200 m groźna może być Putto (niedziela 11:19). Dobrą formę w Czechach pokazała Iskrzycka, która w Poznaniu wystąpi w jedynce na 500 m (sobota 12:55). W solo i duecie z Kołodziejczyk namieszać może także Walczykiewicz.

Ryszard Hoppe sprawdzi formę takiej samej liczby kajakarzy. W Poznaniu wystąpią Wiktor Leszczyński, Wojciech Pilarz, Przemysław Korsak, Rafał Rosolski, Wiktor Żarski, Jakub Michalski, Filip Weckwert, Jakub Stepun, Bartosz Grabowski, Sławomir Witczak, Piotr Morawski oraz Wojciech Tracz. Polscy zawodnicy w Racicach nie zaprezentowali najwyższej formy. W Poznaniu, przed własną publicznością, będę mieli okazję do rehabilitacji.

Polskie trybuny niosą. Podczas startu w tamtym roku było bardzo fajnie. Obecność naszych kibiców to coś wyjątkowego - zapewnia kajakarz Jakub Stepun, który w Poznaniu chce powalczyć o wejście do finału. Trener dokonał zmian w składzie czwórek (wystąpią dwie osady), ale to na ten wyścig kibice będą najbardziej czekali (finał sobota 11:38)

Spośród kanadyjkarek o dobre wyniki powalczą Magda Stanny, Katarzyna Szperkiewicz, Julia Walczak, Patrycja Mendelska, Sylwia Szczerbińska, Aleksandra Jacewicz, Amelia Braun i Angelika Dorozińska. Największe nadzieje można wiązać z jedynką na dystansie 500 m. Trzecie miejsce na PŚ w Racicach zajęła na nim Szperkiewicz. Finałowy wyścig zaplanowano w sobotę o 12:46. Ciekawie zapowiada się również start Szczerbińskiej i Walczak na 500 m (sobota, godz. 11:22).

W kadrze kanadyjkarzy znaleźli się Tomasz Barniak, Oleksii Koliadych, Wiktor Głazunow, Łukasz Witkowski, Adrian Kłos, Mateusz Borgieł, Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Dominik Nowacki, Juliusz Kitewski, Krystian Hołdak i Gracjan Michalak. Będziemy walczyć o medale - deklaruje trener Marek Ploch. - Rodziny przyjadą dopingować naszych zawodników. Dla nas to ważne, żebyśmy mieli dobre rezultaty w Poznaniu. Gdy przygotowywałem kadrę na te dwa puchary, wziąłem pod uwagę, że ten drugi musi być zakończony naprawdę dobrymi rezultatami - uzupełnia.

W Czechach największy sukces z podopiecznych Plocha odnieśli Nowacki i Witkowski, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji na 1000 m. Czy panowie poprawią wynik w Poznaniu? Przekonamy się w niedzielę po godz. 12:16. Wcześniej warto obserwować start Głazunowa na tym samym dystansie (godz. 11:33). Polacy mogą pozytywnie zaskoczyć także w mikście na 500 m. W wyścigu o medal powalczą Kitewski i Szczerbińska. Start o 12:44.

Łącznie w Poznaniu zostanie rozdanych 44 kompletów medali (licząc starty w parakajakarstwie). Przed polską publicznością swoje umiejętności zaprezentuje szóstka parakajkarzy: Mateusz Surwiło, Robert Wydera, Tomasz Moździerski, Karolina Bronowicz, Kamila Kubas i Justyna Regucka.