Pierwszy w Polsce tor bobslejowy, kryta pływalnia o wymiarach olimpijskich, tunel śnieżny, hala lodowa i zmodernizowany tor wrotkarki oraz unowocześniony obiekt biathlonowy Duszniki Arena będą tworzyć infrastrukturę nowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich - Centralnego Ośrodka Sportu, który powstaje w Dusznikach-Zdroju. To ósmy w Polsce i siódmy regionalny ośrodek COS.

W Dusznikach-Zdroju powstaje ósmy ośrodek przygotowań olimpijskich / Maciej Kulczyński / PAP

Polski rząd ma świadomość tego, że do tego aby polscy sportowcy osiągali sukcesy na najważniejszych międzynarodowych imprezach, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego dwa dni temu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie, która umożliwi nam zwiększenie bezpośredniego wsparcia dla zawodników i trenerów w postaci nowych programów stypendialnych. Równie ważnym czynnikiem sukcesów polskiego sportu jest rozwój odpowiedniej infrastruktury treningowej, umożliwiającej przygotowanie do najważniejszych startów. Dlatego zdecydowaliśmy o powołaniu - na bazie istniejącej już w Dusznikach - Zdroju infrastruktury kolejnego, ósmego, ośrodka przygotowań olimpijskich. To kolejna strategiczna inwestycja w rozwój polskiego sport - mówił podczas konferencji prasowej w Tauron Duszniki Arenie wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. Podkreślił, że wspieranie sportu i uzdolnionych polskich sportowców jest obowiązkiem państwa.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że ta inwestycja przyczyni się do rozwoju Dolnego Śląska. Zarówno sportowego, gospodarczego, jak i społecznego. COS w Dusznikach będzie pierwszym ośrodkiem przygotowań olimpijskich w Polsce południowo-zachodniej - powiedział.

Uczestnicząca w konferencji prasowej najbardziej znana pływaczka w polskiej historii Otylia Jędrzejczak podkreśliła, że nowy ośrodek COS będzie bardzo istotny dla pływaków. Od lat bardzo brakowało nam pięćdziesięciometrowej pływalni w Centralnym Ośrodku Sportu. Dzięki temu zawodnicy będą mogli ograniczyć wyjazdy zagraniczne i trenować w Dusznikach-Zdroju. Bardzo się z tego cieszę - mówiła Otylia Jędrzejczak.

Tereny Dusznik-Zdroju jeszcze od czasów przedwojennych były kolebką sportów, szczególnie zimowych. Można tu było grać i trenować hokej na lodzie, curling, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, saneczkarstwo, skoki narciarskie, kombinację norweską, biegi narciarskie, biathlon i narciarstwo alpejskie. Cieszę się, że oferta Centralnego Ośrodka Sportu poszerzy się o nowy ośrodek, który będzie dysponował wyjątkową bazą - dodał dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Andrzej Kalinowski.

Na terenie nowego ośrodka COS znajdzie się m.in. TAURON Duszniki Arena, czyli najlepszy aktualnie obiekt biathlonowy w Polsce, na którym organizowano już dwukrotnie mistrzostwa Europy w biathlonie zimowym oraz mistrzostwa świata w biathlonie letnim. Obiekt zostanie doposażony i przebudowany. Z istniejącej infrastruktury w skład COS wejdą także jeden z trzech profesjonalnych torów wrotkarkich w Polsce, hala sportowa, stadion piłkarski i korty tenisowe.

Pozostałe obiekty będą nowe. To m.in. hala lodowa z lodowiskiem do gry w hokeja oraz short tracku, kryty pięćdziesięciometrowy basen oraz tunel śnieżny z trasami o łącznej długości około dwóch kilometrów pozwalający na trenowanie na śniegu przez cały rok - dodał dyrektor Kalinowski. Sportowcy mieszkać będą w dwóch zmodernizowanych internatach. Obiekty sportowe i noclegowe będą skomunikowane z trasami zjazdowymi w Podgórzu i Zieleńcu, w tym z homologowaną czarną trasą FIS oraz trasami do narciarstwa biegowego w Górach Orlickich.

To historyczny moment dla Dusznik-Zdroju, dla powiatu kłodzkiego i całego województwa dolnośląskiego. Jednocześnie to skutek osobistego zaangażowania i determinacji premiera Mateusza Morawieckiego, premiera Piotra Glińskiego i ministra Michała Dworczyka, za które w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję. Duszniki-Zdrój to miejscowość o bardzo bogatych sportowych tradycjach, a sporty zimowe są integralną częścią tożsamości tego regionu - mówił Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik-Zdroju.

Badania prowadzone na przestrzeni kilkunastu lat dowiodły, że ciśnienie atmosferyczne w wyższych partiach gminy Duszniki-Zdrój jest takie, jak na wysokości czterech tysięcy metrów nad poziomem morza. Dzięki unikalnemu klimatowi ludzki organizm produkuje tu zwiększoną liczbę czerwonych krwinek, co ma duże znaczenie szczególnie dla trenujących sportowców.

Centralny Ośrodek Sportu jest instytucją państwową powołaną w celu zapewnienia bazy w szkoleniu sportowym kadry olimpijskiej i narodowej, zarówno seniorów, jak i juniorów. Aktualnie COS dysponuje sześcioma regionalnymi Ośrodkami Przygotowań Olimpijskich - w Spale, Władysławowie, Giżycku, Wałczu, Szczyrku i Zakopanem. Podstawowym zadaniem COS jest zapewnienie warunków dla szkolenia sportowego prowadzonego m.in. przez polskie związki sportowe. Polscy sportowcy na obiektach COS przygotowują się do udziału w igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy.