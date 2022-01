Po ponad 30 latach Tour de France wróci do Kraju Basków. ​W przyszłym roku słynny kolarski wyścig rozpocznie się w Bilbao.

Christian Prudhomme podczas konferencji prasowej / David Aguilar / PAP/EPA

Informację tę potwierdził dyrektor Tour de France Christian Prudhomme podczas konferencji prasowej w stolicy Kraju Basków - Vitorii.

Prudhomme przypomniał, że będzie to drugi start "Wielkiej Pętli" w Kraju Basków. W 1992 roku rywalizacja rozpoczynała się w San Sebastian. O planach związanych z organizacją "Grand Depart" 2023 w Bilbao informowały baskijskie media już w marcu ubiegłego roku.



Podczas środowej konferencji prasowej przedstawiono trasę dwóch pierwszych etapów, zaplanowanych na 1-2 lipca 2023 roku. Najpierw kolarze wystartują i będą finiszować w Bilbao (185 km), a następnego dnia pojadą z Vitorii do San Sebastian (210 km). 3 lipca wyruszą z baskijskiej miejscowości Amorebieta i przekroczą granicę hiszpańsko-francuską w okolicach Irun. Lokalizacji mety odcinka jeszcze nie ujawniono.



Po dwóch startach we Francji - w Nicei w 2020 roku oraz w Breście w 2021 - tegoroczna edycja rozpocznie się 1 lipca w Kopenhadze, a w Danii odbędą się trzy pierwsze etapy.