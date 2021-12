W Arenie Gliwice do soboty trwają mistrzostwa świata w teqballu. To nietypowa odmiana piłki nożnej, ponieważ gra się na stole podobnym do tego wykorzystywanego w tenisie stołowym. Tylko ten stół jest zakrzywiony tak, żeby się lepiej grało i oczywiście odbijamy piłkę nogami – wyjaśnia Patryk Kamiński, który razem z żoną Ewą będzie walczył dziś o awans do półfinału mistrzostw świata w mikście. Z naszymi reprezentantami o samym teqballu, a także o turnieju w Gliwicach rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

