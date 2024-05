W Rzymie Iga Świątek wygrała swój 21. turniej cyklu WTA w karierze. To oznacza, że wyprzedziła Agnieszkę Radwańską, która wywalczyła 20 tytułów. Liderka rankingu tenisistek może się też pochwalić większymi od Radwańskiej zarobkami na korcie.

Iga Świątek / EPA/ALESSANDRO DI MEO / PAP

Radwańska 20 tytułów uzbierała na przestrzeni nieco ponad dziewięciu lat. Pierwszy zdobyła w sierpniu 2007 roku, a ostatni w październiku 2016. Dwa lata później zakończyła karierę.



Świątek natomiast 21 turniejów wygrała w trzy lata i osiem miesięcy. Pierwszy triumf odnotowała w październiku 2020 roku i od razu był to wielkoszlemowy French Open.



Dorobek Świątek u progu 23. urodzin, które będzie świętowała 31 maja, jest imponujący. Równo cztery lata między pierwszym a 21. tytułem potrzebowała legendarna Serena Williams. Amerykanka "oczko" skompletowała mając 22 lata i cztery miesiące.



Łącznie Williams wygrała 73 turnieje, co daje jej piąte miejsce na liście wszech czasów. Nie do pobicia wydaje się rekord Martiny Navratilovej - 167 tytułów.



W trakcie całej kariery Radwańska zarobiła z oficjalnych nagród 27,6 mln dolarów. Świątek jest blisko 29 mln i zajmuje dziewiątą lokatę w klasyfikacji wszech czasów. Radwańska plasuje się tuż za nią. Zdecydowaną liderką jest Serena Williams - 94,8 mln.



W historii polskiego kobiecego tenisa wygrać turniej najważniejszego cyklu udało się jeszcze tylko Magdzie Linette, która ma dwa tytuły.