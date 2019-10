W ostatnim meczu 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski liderująca tabeli Ekstraklasy Wisła Płock sensacyjnie przegrała na wyjeździe z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn. Przez ponad 120 minut gry kibice nie zobaczyli bramek, więc losy pojedynku rozstrzygnąć musiały rzuty karne. Dzień wcześniej natomiast z rozgrywkami pożegnał się trzeci obecnie zespół najwyższego szczebla: Pogoń Szczecin, która uległa mieleckiej Stali.

Piłkarze Stomilu Olsztyn Mateusz Gancarczyk i Grzegorz Lech oraz Grzegorz Kuświk z Wisły Płock q meczu 1/16 finału Pucharu Polski / Tomasz Waszczuk / PAP

Stomil Olsztyn - Wisła Płock: Długo bez bramek, później sensacja

W pierwszej połowie spotkania w Olsztynie na murawie działo się niewiele, groźnych akcji brakowało po obu stronach.

Chwilami jednak - jak zauważa Onet - olsztynianie "potrafili oblegać pole karne Wisły, a po jednej z takich dłuższych akcji, z wycofywanej do tyłu piłki uderzył Wojciech Hajda. Futbolówka, co prawda, minęła słupek, ale zrobiła to minimalnie, napędzając płocczanom sporo strachu".

Również po przerwie widzowie nie zobaczyli bramek - w 72. minucie zobaczyli natomiast drugą żółtą, a w konsekwencji: czerwoną kartkę dla zawodnika Wisły Oskara Zawady.

Olsztynianom nie udało się wykorzystać przewagi liczebnej, ale okazali się zdecydowanie lepsi w serii "jedenastek": wykonywali je spokojnie i bezbłędnie, podczas gdy rywale do siatki trafili tylko raz. Pomylili się Mateusz Szwoch, którego strzał obronił bramkarz, i Kosowianin Suad Sahiti, który posłał piłkę nad poprzeczką.

Stal Mielec wyrzuca z Pucharu Pogoń Szczecin

W najciekawszym środowym spotkaniu Pucharu Polski piłkarze Legii Warszawa pokonali w Łodzi drugoligowy Widzew 3:2.

Oprócz wicemistrzów Polski awans wywalczyły tego dnia broniąca trofeum Lechia Gdańsk, Raków Częstochowa, mistrz kraju Piast Gliwice, drugoligowa Stal Stalowa Wola, rezerwy Legii Warszawa, które występują na czwartym poziomie ligowym, i Stal Mielec, która niespodziewanie pokonała u siebie - po golach Adriana Paluchowskiego i Mateusza Maka - czołową drużynę ekstraklasy Pogoń Szczecin.

W tym roku jeszcze 1/8 finału

W tym roku - w dniach 3-5 grudnia - odbędzie się jeszcze faza 1/8 finału, której losowanie zaplanowano na wtorek 5 listopada.

Finał rozegrany ma zostać tradycyjnie 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.



Wyniki 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski:



31 października, czwartek:



Stomil Olsztyn - Wisła Płock 0:0, karne 4-1



30 października, środa:



Chełmianka Chełm - Lechia Gdańsk 0:2 (0:1)

Stal Stalowa Wola - GKS Katowice 1:1 (1:1, 1:0), karne 4-3

PGE FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Olimpia Elbląg - Raków Częstochowa 0:4 (0:2)

Legia II Warszawa - Odra Opole 1:0 (0:0)

Pogoń Siedlce - Piast Gliwice 0:4 (0:2)

Widzew Łódź - Legia Warszawa 2:3 (0:0)



29 października, wtorek:



Stilon Gorzów Wlkp. - KGHM Zagłębie Lubin 1:5 (0:1)

Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna 0:2 (0:0)

Błękitni Stargard - Sandecja Nowy Sącz 3:0 (1:0)

Radomiak Radom - GKS Tychy 1:2 (0:0)

Resovia Rzeszów - Lech Poznań 0:4 (0:2)

Bytovia Bytów - Cracovia 2:3 po dogr. (2:2, 0:0)

Miedź Legnica - GKS 1962 Jastrzębie Zdrój 1:0 po dogr. (0:0)

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:0 (1:0)