W STATSCORE Futsal Ekstraklasie nie ma czasu na przerwy. Już dziś startuje 10. kolejka, w której na początek mistrz Polski, Rekord Bielsko-Biała podejmie wicemistrza Polski, KS Constract Lubawa!

/ fot. Paweł Jakubowski /

Spotkania Rekordu Bielsko-Biała z Constractem Lubawa zawsze dostarczają dodatkowych emocji. Odkąd bowiem Konstruktorzy znaleźli się w futsalowej elicie, zawsze rywalizują z bielszczanami o mistrzostwo Polski. Tym razem jednak lubawianie nie będą podchodzić do tego meczu z pozycji drużyny goniącej. W końcu to Rekord znajduje się w tabeli za Constractem i to on zapewne będzie musiał być bardziej zdeterminowany, aby wygrać. A jak do tego spotkania podchodzą zawodnicy obu drużyn?

"Do Bielska jedziemy z myślą zgarnięcia kompletu punktów. Myślę, że ten sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco do ostatnich kolejek, każdy zespół może dużo namieszać w tabeli i jestem pewien, że w tym sezonie emocji nie zabraknie" - mówi Jakub Raszkowski, najlepszy strzelec Constractu.

"Mecz z takim zespołem jak Constract to prawdziwe futsalowe święto, spotykają się bowiem dwie najlepsze drużyny ubiegłego sezonu. My na pewno zrobimy wszystko, aby komplet punktów pozostał w Bielsku. Naszym największym atutem podczas tego meczu będzie własna hala oraz kibice, którzy wypełnią ją możliwie jak najszczelniej. Wydaje mi się także, że nasz zespół jest bardziej ograny w meczach o dużą stawkę, co w środę może okazać się decydujące" - zaznacza z kolei Bartłomiej Nawrat, bramkarz Rekordu.

Początek tego spotkania już dziś o godzinie 17.45 w nSport+ oraz na Canal+ online.

Poza tym wyjątkowo interesująco zapowiadają się również dwa inne starcia. W Opolu miejscowy Dreman podejmie Red Dragons Pniewy. Czerwone Smoki notują ostatnio serię czterech meczów z rzędu bez porażki i do faworyzowanego rywala chcą jechać po kolejną wygraną. Gospodarze natomiast nie mogą sobie pozwolić choćby na remis, bo też w obliczu spotkania Rekord - Constract stoi przed nimi olbrzymia szansa wskoczenia na podium.

W Warszawie z kolei Legia zmierzy się z inną futbolową marką, a zarazem liderem tabeli Piastem Gliwice. Gospodarze po fantastycznym początku przegrali aż pięć kolejnych spotkań. Piastunki z kolei nie oglądają się za nikogo i poza wpadką w Toruniu wygrywają spotkanie za spotkaniem. Czy tak będzie również i w stolicy?

Komplet spotkań 10. kolejki STATSCORE Futsal Ekstraklasy:

Rekord Bielsko-Biała - KS Constract Lubawa, środa, godz. 17.45 (nSport+)

AZS UW DARKOMP Wilanów, czwartek, godz. 14.00 (WP Pilot)

KS Górnik Polkowice - Fit-Morning Gredar Brzeg, czwartek, godz. 16.00 (WP Pilot)

Dreman Opole Komprachcice - Red Dragons Pniewy, czwartek, godz. 18.00 (WP Pilot)

GI Malepszy Futsal Leszno - Red Devils Chojnice, czwartek, godz. 18.00 (WP Pilot)

Team Lębork - MOKS Słoneczny Stok Białystok, czwartek, godz. 18.00 (WP Pilot)

Legia Warszawa - Piast Gliwice, czwartek, godz. 20.00 (WP Pilot)

AZS UG Futsal - Clearex Chorzów, czwartek, godz. 20.00 (WP Pilot)