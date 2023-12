Igrzyska olimpijskie w Paryżu i piłkarskie Euro w Niemczech - to dwie najważniejsze sportowe imprezy zaczynającego się już niebawem Nowego Roku. Oczywiście wydarzeń, które przyciągną fanów przed telewizory, będzie zdecydowanie więcej. Nasze gwiazdy mają przed sobą liczne, sportowe wyzwania. Komu warto życzyć spełnienia marzeń? Wszystkim. Tu jednak wybrałem kilka specjalnych życzeń.

Radość siatkarzy po zdobyciu mistrzostwa Europy (16.09.2023) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Siatkarzom olimpijskiego przełamania...

Klątwa ćwierćfinałów trwa od dawna. Igrzyska w Atenach, Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. Wszystkie te olimpijskie turnieje Biało-Czerwoni kończyli właśnie na ćwierćfinale.

W ostatnich latach zdobywaliśmy medale mistrzostw świata i mistrzostw Europy, a Igrzyska jak zaczarowane. W Tokio widziałem porażkę Polaków z Francją, łzy, rozczarowanie. Bardzo chciałbym, żeby w końcu się udało. Mamy jedną z najlepszych drużyn świata - to nie ulega wątpliwości. W ostatnich ponad 20 latach siatkówka wróciła do kibicowskich łask. Siatkarze są bohaterami. Mamy jedną z najlepszych lig w Europie. To trzeba w końcu spointować olimpijskim medalem. Najlepiej złotym, ale po tych wszystkich ćwierćfinałowych perypetiach jakikolwiek krążek powinien oznaczać długo oczekiwaną ulgę.

Dodać wypada, że sami siatkarze na "klątwę ćwierćfinału" reagują jak wampir na czosnek. Nie chcą o tym słuchać i wcale się nie dziwię. Jest to w jakimś sensie wytwór dziennikarskiej wyobraźni, ale z drugiej strony sport karmi się takimi historiami, statystyką i od tego uciec się nie da. Można to zrobić po prostu kończąc tę nieprzyjemną serię.

Michałowi Probierzowi, żeby pozostał w roli selekcjonera do końca roku...

Probierz w roli ratownika zastąpił jesienią Fernando Santosa w roli selekcjonera piłkarskiej kadry. Jeśli za rok nadal będzie pracował z reprezentacją, będzie to oznaczało sukcesy, których biało-czerwona drużyna bardzo potrzebuje. Ale droga będzie wyboista.

W marcu dwustopniowe baraże o awans na Euro 2024. Najpierw domowy mecz z Estonią, a później ewentualny finał na wyjeździe z Walią lub Finlandią. W grupie na drużynę z baraży czeka Holandia, Francja i Austria. To oznacza piłkarskie ciężary.

Michał Probierz / Leszek Szymański / PAP

Później jeszcze jesień i walka o utrzymanie się w Dywizji A Ligi Narodów. Sporo tego wszystkiego. A przecież jeszcze trzeba zadbać o wymianę pokoleniową w reprezentacji. Zatem trenerze - powodzenia!

Kamilowi Stochowi jeszcze jednego zwycięstwa...

Skoki narciarskie to dyscyplina, do której mam słabość od dawna. Wychowany na sportowym kulcie Adama Małysza od wielu lat obserwuje, kibicuje. Najpierw Małyszowi, a teraz kolejnemu pokoleniu zawodników.

Nie mam zamiaru rozstrzygać, kto jest lepszy: Małysz czy Stoch. Przypomnę tylko, że obaj mają po 39 zwycięstw w Pucharze Świata. Stochowi szczerze życzę, by do tej listy dołożył choć jeszcze jeden taki sukces. Sportowiec z takim dorobkiem na pewno może to jeszcze osiągnąć. Choć na razie właściwie nic nie wskazuje, że uda się to podczas trwającego sezonu.

Kamil Stoch / Leszek Szymański / PAP

Natalii Kaczmarek rekordu Polski...

Nasza lekkoatletka przyznaje, że pytania o pobicie rekordu Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów są męczące. Nic nie ukróci tego tematu tak jak pobicie tego rekordu. Szewińska ustanowiła go na igrzyskach w Montrealu, zdobywając złoty medal. Wtedy 48,28 sek. to był rekord świata! Dziś taki wynik odbiega od najlepszych rezultatów w historii dyscypliny.

Życząc Natalii rekordowego wyniku, nie sposób nie wspomnieć o kobiecej sztafecie, której trzeba życzyć pięknego końca pewnego etapu. Igrzyska w Paryżu będą dla kilku zawodniczek podsumowanie długich i bogatych w sukcesy kariery. Pięknie byłoby zobaczyć jeszcze raz na podium wielkiej imprezy Justynę Święty-Ersetic, Małgorzatę Hołub-Kowalik czy Igę Baumgart-Witan.

Natalia Kaczmarek / Adam Warżawa / PAP

Idze Świątek po prostu sukcesów na korcie...

Polska potrzebuje sportowców światowego formatu. Takich, którymi zachwycają się kibice w Azji, Europie, Ameryce, Afryce i Australii. Takim sportowcem jest bez wątpienia Iga Świątek. Pod wieloma względami to najlepsza obecnie ambasadorka polskiego sportu. Sukcesy na korcie, umiejętne i rozsądne zabieranie głosu w sprawach ważnych i istotnych, mentalność zwyciężczyni. W świecie tenisa jest mnóstwo rekordów, które można poprawić.

Do wielu z nich Iga może się zbliżyć w trakcie kariery. Miejmy nadzieję, że sezon 2024 będzie dawał zawodniczce i kibicom dużo powodów do radości i satysfakcji. I tylko szkoda, że w kalendarzu WTA nie ma już polskiego turnieju, na którym moglibyśmy oglądać naszą najlepszą tenisistkę.

Iga Świątek / RICHARD WAINWRIGHT / PAP/EPA

Koszykarzom kwalifikacji na igrzyska...

Koszykówka nie ma w Polsce łatwo. Sukcesy się zdarzają, ale rzadko. Ostatnimi były awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata oraz czwarte miejsce na Eurobaskecie. Koszykówka jednak ciągle w cieniu siatkówki. Przydałby się koszykówce kolejny, mocny impuls. Mogą nim być igrzyska.

Koszykówka na pewno zasługuje na większą obecność w kibicowskiej świadomości. W tak dużym kraju jak Polska basket i siatkówka powinny znaleźć dla siebie odpowiednio dużo miejsca. Koszykówka musi się jednak trochę porozpychać łokciami. Awans na olimpijski turnieju w Paryżu będzie sensacją, ale w sumie - dlaczego nie?