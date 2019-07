Błoto, kałuże, koleiny i podmokły grunt. Tak można scharakteryzować pierwszy, liczący 50km odcinek specjalny Silk Way Rally. "Zacząłem ścigać się w cross-country, bo nie lubię błota, a dziś tajga zaserwowała nam błotne kąpiele" – śmiał się Rafał Sonik, który odnotował trzeci czas. Przyjechał na metę za Aleksandrem Maksimowem i Arkadiuszem Lindnerem.

Rafał Sonik na trasie / Rafał Sonik Team /

W sobotę odbyła się oficjalna ceremonia startu w Irkucku, którą śledziło tysiące kibiców. Mam doświadczenie z tłumnych startów Dakarów w Ameryce Południowej i myślę, że dziś na starcie był niemal cały Irkuck. Kibice zgotowali nam fantastyczny doping, a co najważniejsze była wśród nich nasza Polonia. To bardzo cieszy, bo jesteśmy tu przecież również z pobudek patriotycznych - mówił na starcie Rafał Sonik.

Rafał Sonik / Rafał Sonik Team / Materiały prasowe

Pierwszy etap z Irkucka do Bajkalska był w zasadzie dłuższym prologiem. Rozgrzewką, po której zawodnicy i maszyny musiały przejść gruntowne mycie pod ciśnieniem, ponieważ z góry na dół pokrywało ich błoto. W tych warunkach najlepiej poradził sobie quad 4x4 Arkadiusza Lindnera, który nie tylko z łatwością pokonywał nawet głębokie kałuże, ale również szerokimi błotnikami rozprowadzał wodę, sprawiając, że Polak był najczystszym zawodnikiem na mecie. Drugie miejsce przypadło Aleksandrowi Maksimowowi, a trzeci był Rafał Sonik.

Wiedziałem, że pierwszy etap będzie tak wyglądać, dlatego nie szarżowałem. Objeżdżałem głębsze bajora, a byłem tym ostrożniejszy, że od 19. kilometra mój tłumik zaczął wydawać bardzo dziwne dźwięki - relacjonował Sonik. Obawiałem się, że urwał się gdzieś przy kolektorze i może zassać wodę do silnika, dlatego wolałem zwolnić i nie ryzykować. Na mecie okazało się, że na szczęście nie było to nic poważnego. Z powodu wibracji wykręciła się śruba przy sondzie lambda - dodał.



Rafał Sonik: W błocie i głębokiej wodzie jeżdżę ostrożnie Materiały prasowe

Przed nami jeszcze 99% dystansu, a jak mówi nasze motto: marzenia są dla tych, którzy zostają w domu, wyzwania dla tych, którzy ruszają w drogę. Ruszyliśmy więc w drogę z marzeniem, by po dakarowym Beduinie, teraz sięgnąć po groźnie wyglądające trofeum w kształcie głowy tygrysa.

Jestem spokojny i cieszę się, że jutro w górach ma być już zdecydowanie bardziej sucho, a ja będę gonić, a nie uciekać - zapowiedział Sonik.

Drugi etap poprowadzi z Irkucka do Ułan Ude - stolicy Buriacji i trzeciego co do wielkości miasta wschodniej Syberii. Zawodnicy pokonają dystans 410 km, z czego 208 km stanowić będzie odcinek specjalny.

I etap:

1. Arkadiusz Lindner (POL) 35.26

2. Aleksander Maksimow (RUS) +4.37

3. Rafał Sonik (POL) +5.41