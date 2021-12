Skoki narciarskie to najbardziej popularny zimowy sport w Polsce. Zmagania Pucharu Świata od czasów Adama Małysza przyciągają pod skocznie i przed telewizory miliony kibiców.

Skoki narciarskie przyciągają przed telewizory miliony Polaków, a zawody Pucharu Świata w Zakopanem i Wiśle są jednymi z najważniejszych wydarzeń sportowych. Zainteresowanie tą dyscypliną wzrosło na początku XXI wieku, kiedy swoje pierwsze sukcesy odnosił Adam Małysz.

Początki skoków narciarskich w Polsce

Jednak skoki narciarskie w Polsce miały swój początek znacznie wcześniej, bo na początku XX wieku. Według historyków, pierwsze zawody na terenie naszego kraju zostały rozegrane w Sławsku w 1908 roku (dziś miejscowość leży na terenie Ukrainy). Pierwsze skocznie powstały w 1910 roku na Kalatówkach w Zakopanem i w Lwowie. Kolejne powstały w Karkonoszach, a także w innych miejscach Zakopanego. W latach 20. wybudowano Wielką Krokiew. To przyczyniło się do szybkiego rozwoju dyscypliny.

Skoki narciarskie - najpopularniejszy zimowy sport

Skoki narciarskie to jeden z najpopularniejszych zimowych sportów Polaków. Widać to po wynikach oglądalności tej dyscypliny w telewizji.

Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, w zeszłym sezonie zawody Pucharu Świata w TVP oglądało średnio ponad 3 miliony widzów. W tym roku, kiedy konkursy można śledzić w TVN-ie, średnio każdy konkurs ogląda ponad 2,5 miliona widzów. To jedne z najchętniej oglądanych programów w ogólnodostępnych telewizjach.

Technologia w skokach narciarskich

Skoki narciarskie to dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija i nowoczesne technologie mają w niej coraz większe znaczenie. Bardzo ważną zmianą było dodanie do wyniku skoczka punktów za wiatr i belkę, z której startuje skoczek.

Ta zmiana została wprowadzona w 2009 roku. Warunki wietrzne są mierzone w czasie rzeczywistym skoku danego zawodnika. Wiatr jest mierzony w 5 różnych miejscach i liczona jest średnia. Jeżeli zawodnikowi wieje wiatr w plecy, to otrzymuje on dodatkowe punkty, a jeżeli pod narty, to jego punkty są odejmowane. Formuła obliczania współczynnika wiatru jest dostosowywana do danej skoczni.

Dodatkowe punkty są też przyznawane za niższą belkę z której startuje zawodnik, a odejmowane, jeżeli belka jest wyższa.

Wyposażenie skoczków narciarskich

Technologia jest też bardzo ważna w ubiorze i wyposażeniu skoczków narciarskich. Każdy z nich ma specjalnie przygotowany kombinezon, który może mieć grubość maksymalnie 5 mm. Rozmiary mają być one równe z wymiarami ciała zawodnika.

Narty także są określonej długości. Nie mogą być dłuższe niż 146 procent wzrostu zawodnika, a ich szerokość nie może przekraczać 105 mm pod wiązaniami i 115 mm przy końcach.

Wiązania podczas upadku powinny odpiąć buty od nart, co zmniejsza ryzyko kontuzji. Zawodnik, dzięki ruchomej tylnej części, może zmieniać kąt nachylenia ciała względem nart, co umożliwia znalezienie optymalnej pozycji w locie. Każdy zawodnik musi być też wyposażony w kask ochronny i gogle.

Najwybitniejsi polscy skoczkowie

Polacy w swojej historii mieli wielu utytułowanych zawodników, a kilku z nich na zawsze zapisało się w historii tej dyscypliny.

Najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem jest Kamil Stoch, który w swoim dorobku ma 4 medale olimpijskie (3 razy złoto i 1 brąz), 6 medali mistrzostw świata (2 złota, 1 srebro i 3 brązy), a także medale mistrzostw świata w lotach. Skoczek z Zębu dwukrotnie triumfował też w klasyfikacji ogólnej Pucharu Świata, a raz zajął drugie miejsce. Biorąc pod uwagę miejsca na podium konkursów Pucharu Świata, jest on piątym zawodnikiem w historii.

Drugim najbardziej utytułowanym zawodnikiem jest Adam Małysz. Skoczek z Wisły zdobył 4 medale olimpijskie (3 razy srebro i brąz), 6 medali mistrzostw świata (4 złota, 1 srebro, i 1 brąz), a także aż 4 razy zdobył Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata. W historycznej klasyfikacji, która bierze pod uwagę miejsca na podium zawodów Pucharu Świata, Małysz zajmuje 2. miejsce za Janne Ahonenen.

Swoje miejsce w historii polskich skoków ma także Dawid Kubacki. Skoczek z Nowego Targu w swoim dorobku ma olimpijski brąz, a także dwa tytuły mistrza świata i jedno zwycięstwo w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni. Skoczek z Nowego Targu 5 razy triumfował w zawodach Pucharu Świata.

Innym utytułowanym zawodnikiem jest Piotr Żyła, który dwukrotnie był mistrzem świata, a cztery razy zdobywał na tej imprezie brązowy medal. Był też medalistą mistrzostw świata w lotach. W konkursach Pucharu Świata 17 razy stawał na podium.