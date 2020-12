Ruch Chorzów dla swoich fanów przygotował specjalną wigilijną ofertę. Od kilku dni w klubowych sklepach można kupić wigilijne sianko pod obrus i opłatek. Wszyscy kibice, którzy chcieli by poczuć atmosferę stadionu przy ulicy Cichej nawet przy wigilijnym stole, mogą to teraz zrobić, bo sianko to wysuszona murawa ścięta na koniec rundy jesiennej.

