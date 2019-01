Rosyjskiemu pięściarzowi Siergiejowi Kowaliowowi, byłemu mistrzowi świata w wadze półciężkiej, grozi do czterech lat więzienia. W USA napadł i pobił kobietę.

W czerwcu ubiegłego roku, 35-letni rosyjski pięściarz, został zatrzymany przez policję w Kalifornii. Wcześniej funkcjonariusze dostali zgłoszenie od kobiety, do której sportowiec zalecał się w dyskotece. Jak twierdziła, zignorowała mężczyznę.



Bokser razem z kolegą poszli za kobietą do hotelu i tam doszło do pobicia. Lekarze stwierdzili u niej złamanie nosa i wstrząśnienie mózgu. Siergiejowi Kowaliowowi grozi do 4 lat więzienia. Rosjanin przyznał się do winy. Sąd wyznaczył rozprawę na marzec.



2 lutego Rosjanin stoczy we Frisco (stan Teksas) rewanżowy pojedynek z aktualnym mistrzem świata w wadze półciężkiej Kolumbijczykiem Eleiderem Alvarezem.



Pierwszą walkę 4 sierpnia Alvarez wygrał przez nokaut w siódmej rundzie.



Na zawodowym ringu Kowaliow wygrał 32 pojedynki, w tym 28 przez nokaut, doznał trzech porażek i jedną walkę zremisował. Młodszy od niego o rok rywal wygrał wszystkie 24 walki, a w 12 znokautował przeciwnika.