Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkankom powiatu gryfińskiego. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała, że kobiety – matka i babcia noworodka – zostały oskarżone o zabójstwo dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Według śledczych, po kilku godzinach od porodu Małgorzata I. wraz ze swoją matką Renatą I. miały zakopać żywego chłopca na terenie posesji, na której mieszkały.

Jest akt oskarżenia dla matki i babci chłopca (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do tragicznych wydarzeń doszło na przełomie 2019 i 2020 roku. Jak ustalili śledczy, Małgorzata I., mająca wówczas 31 lat, urodziła syna. Zamiast udzielić mu pomocy, kobieta wraz ze swoją matką, 54-letnią Renatą I., zdecydowały się na dramatyczny krok. Noworodek został zakopany żywcem na terenie ich własnej posesji. Sprawa wyszła na jaw dopiero po pewnym czasie.

Matka niepoczytalna

W trakcie postępowania prokuratorskiego przeprowadzono kompleksowe badania psychiatryczne Małgorzaty I. Dwaj biegli psychiatrzy stwierdzili, że kobieta cierpi na poważną niepełnosprawność umysłową, która w znacznym stopniu ograniczyła jej zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem w chwili popełnienia przestępstwa.

Pomimo stwierdzonej niepełnosprawności, biegli uznali, że Małgorzata I. może brać udział w postępowaniu sądowym, a także - w przypadku skazania - odbywać karę pozbawienia wolności w warunkach oddziału terapeutycznego.

W toku śledztwa wobec obu kobiet stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Zarówno Małgorzata I., jak i Renata I. nie były wcześniej karane. Młodsza z kobiet przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Jej matka natomiast nie przyznała się do zabójstwa wnuka.

Za zarzucane czyny grozi im kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.